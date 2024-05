Sammy se desculpa após polêmica com professora do filho: ‘Teria sido demitida’

Após criticar atitude de professora do filho nas redes sociais, Sammy Sampaio revela se a profissional foi despedida e se desculpa publicamente

Na semana passada, Sammy Sampaio se envolveu em uma polêmica após usar as redes sociais para criticar uma atitude da professora de seu filho, Jake, fruto do antigo relacionamento com Pyong Lee. Nesta terça-feira, 14, a influenciadora digital voltou a se pronunciar sobre o assunto para pedir desculpas após rumores de que a profissional teria sido despedida.

Para quem não acompanhou, tudo começou depois que o filho de Sammy e Pyong participou de uma apresentação na escola para homenagear a mãe. No entanto, o pequeno começou a chorar durante o evento e foi orientado pela professora a continuar seguindo os passos. Em seu Instagram, a influenciadora reprovou a atitude publicamente ao compartilhar um vídeo do momento.

Agora, Sammy contou que entrou em contato com a escola para saber se a professora teria sido despedida após rumores surgirem com polêmica. Depois de confirmar que o emprego da profissional não corre nenhum risco, a influenciadora, que se separou do ilusionista em 2022, se retratou e reconheceu o erro em expor a situação nas redes sociais.

"Quando vi a notícia de que a professora teria sido demitida, até perguntei para eles e disseram que o emprego dela não correu risco em momento nenhum. A professora é uma das melhores da cidade, tem um currículo super top e isso não foi questionado em momento nenhum", disse a influenciadora digital, que teve o filho enquanto o ex-marido estava confinado no Big Brother Brasil.

"O meu sentimento como mãe de não ter gostado de alguma situação, o que, inclusive, é super comum de acontecer, não é invalidado por eu ser uma pessoa pública. Mas reconheço e sinto muito por ter aberto isso aqui e ter virado tudo que virou. A minha intenção nunca foi ofender ninguém”, completou Sammy.

Por fim, a influenciadora exaltou o trabalho da professora e garantiu que a situação foi resolvida: “A profissão mais importante do mundo, que ensina e cuida dos nossos bens mais preciosos. Pedi desculpa para escola, pedi desculpa para a professora e aqui peço desculpa até para os pais das crianças que apareceram no vídeo", finalizou.

