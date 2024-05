Ganhando salário no SBT, mãe de Virginia vive drama financeiro: 'Caríssimo'

Trabalhando e morando com a filha e Zé Felipe, mãe de Virginia Fonseca passa por drama financeiro e desabafa sobre suas questões

A mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, mora com a influenciadora e o marido dela, o cantor Zé Felipe, em uma mansão em Goiânia. Muito próxima da herdeira, ela ainda está trabalhando com ela no SBT e a famosa revelou que a senhora está ganhando até um salário, mas mesmo assim está enfrentando um drama financeiro.

Nesta quinta-feira, 16, a nora do cantor Leonardo gravou uma conversa com a mãe durante o café da manhã e deixou escapar que ela não paga nenhuma conta em casa. Virginia Fonseca brincou que está com dó dela, alegando que ganha pouco e que tem que gastar muito dando seus presentes.

"Tá com dó de pagar personal por mês, ela ganha o salário dela do SBT e não gasta com nada, nada, ela compra presente pro povo só", comentou que a mãe não está querendo desembolsar uma quantia para contratar alguém para acompanhá-la na academia. "Caríssimo", opinou sobre o preço.

Virginia Fonseca então continuou ironizando o drama financeiro da mãe: "Gasta muito, ganha pouco, tem que pagar luz, tem que pagar água, tem que pagar combustível de jato pra vir trabalhar, ela tem que pagar a passagem dela pra Valadares, carro pra alugar em Valdares, ela tá gastando tanto".

Em resposta, Margareth Serrão falou sobre seus gastos atuais, principalmente por ter que se vestir bem para cumprir seus compromissos. "Gasto, roupa pra mim, compração de roupa que tô arrumando", disse a avó de Maria Alice e Maria Flor.

Ainda nesta quarta-feira, 15, Virginia Fonseca mostrou como já está sua barriga. Grávida pela terceira vez e de seu primeiro menino, que se chamará José Leonardo, ela se mostrou espantada com o tamanho.

Virginia Fonseca passa por saia justa com a filha mais velha

A influenciadora Virginia Fonseca matriculou sua filha mais velha, Maria Alice, de 2 anos, em uma escola bilíngue nos últimos meses. Após participar de atividades dela no colégio e até ser surpreendida no Dia das Mães, a empresária milionária passou por uma saia justa na sexta-feira, 10.

Em sua rede social, a esposa do cantor Zé Felipe gravou o momento em que não soube responder a pequena, porque ela começou a conversar em inglês. Apesar de ter nascido nos EUA, Virginia Fonseca já revelou em seu programa no SBT que nunca conseguiu aprender a língua. Veja mais aqui.