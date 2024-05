Cresceu mais! Virginia Fonseca se espanta ao mostrar barriga: 'Esticou'

Grávida de um menino, Virginia Fonseca se espanta com o tamanho que sua barriga está; influenciadora está esperando seu terceiro filho com Zé Felipe

A influenciadora Virginia Fonseca mostrou como já está sua barriga na terceira gestação de seu primeiro menino com o cantor Zé Felipe. Nesta quarta-feira, 15, a empresária milionária fez uma selfie no espelho para registrar o crescimento.

Impressionada com o tamanho, a apresentadora do SBT postou o registro para mostrar para os internautas a evolução de José Leonardo. A famosa então levantou a camiseta e exibiu o abdômen bem redondinho.

"Cês piscaram e o Zé esticou", comentou sobre o crescimento do bebê que tem o nome composto e montado em homenagem ao avô Leonardo e para combinar com as irmãs que se chamam Maria Alice e Maria Flor.

Ainda nos últimos dias, Zé Felipe mostrou o ultrassom de José Leonardo e encantou com a imagem do exame. O cantor ainda causou ao revelar no programa da esposa que perdeu a virgindade com 12 anos e com uma pessoa que ninguém imaginava.

Na última semana, Virginia Fonseca recebeu uma surpresa no colégio da primogênita e ficou emocionada. Além disso, ela arranjou tempo na rotina agitada para fazer diversas doações para o Rio Grande do Sul. A famosa impressionou com a quantidade de caixas enviadas para as vítimas.

Virginia Fonseca passa por saia justa com a filha mais velha

A influenciadora Virginia Fonseca matriculou sua filha mais velha, Maria Alice, de 2 anos, em uma escola bilíngue nos últimos meses. Após participar de atividades dela no colégio e até ser surpreendida no Dia das Mães, a empresária milionária passou por uma saia justa na sexta-feira, 10.

Em sua rede social, a esposa do cantor Zé Felipe gravou o momento em que não soube responder a pequena, porque ela começou a conversar em inglês. Apesar de ter nascido nos EUA, Virginia Fonseca já revelou em seu programa no SBT que nunca conseguiu aprender a língua. Veja mais aqui.