Bruno Gagliasso encanta com ensaio fotográfico em família: "Apreciem a beleza"

Ao lado de Giovanna Ewbank e os filhos do casal, Bruno Gagliasso encanta seguidores ao mostrar ensaio fotográfico em família; veja o álbum de fotos!

O ator Bruno Gagliasso compartilhou fotos encantadoras de sua família neste domingo, 23. Em suas redes sociais, o artista apareceu ao lado de sua esposa, Giovanna Ewbank, e os três filhos do casal, Titi, de onze anos, Bless, de oito, e Zyan, de três, em um lindo ensaio fotográfico.

Em seu perfil oficial do Instagram, Bruno abriu o álbum de fotos do ensaio, onde toda a família posou com roupas coloridas em um fundo branco. Nos cliques, os cinco apareceram juntinhos e esbanjaram beleza para a câmera. As fotos ainda incluíam registros adoráveis dos herdeiros, que surgiram abraçadinhos em fotos juntos, além de outras fotos individuais.

Na legenda, o paizão se derreteu por sua família e declarou: "Não consigo fingir costume, apreciem a beleza da minha família!". Nos comentários, os internautas rasgaram elogios para a família de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank.

"Muito lindos", escreveu Fernanda Paes Leme."Não dá pra saber quem é mais lindo nessa família", declarou um seguidor. "Meu Deus, essas crianças são donos de uma beleza e de um amor que nem cabe na gente", disse outro. "Simplesmente surreal", enalteceu um terceiro.

Confira a publicação:

Giovanna Ewbank revela tema diferente do aniversário de Titi

Titi, filha mais velha de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, completou 11 anos recentemente e recebeu uma grande festa de aniversário neste sábado, 22. O que chamou atenção foi o tema diferente do evento, inspirado em um dos trabalhos de Gioh.

A famosa então revelou que a herdeira escolheu o tema da série A Magia de Aruna, da Disney, que ela fez ao lado das atrizes, Cleo, Erika Januza, Jamilly Mariano e outras artistas. Inclusive, Giovanna e as colegas de cena fizeram parte da decoração com toque de magia e mundo encantado.

Além das imagens dela, no espaço foram colocados balões, flores de mentira, luzes, tudo para criar um ambiente parecido com o da série. O bolo foi feito com cores cintilantes, brilho e o nome de Titi foi colocado nele. Além disso, vários docinhos personalizados foram feitos para o evento.

Cheia de estilo, Titi surgiu com um look colorido de crochê, composto por cropped e saia. Giovanna Ewbank postou fotos da menina produzida. "Os 11 anos da nossa filhinha estão sendo LINDOS! Dia de festejar a nossa RAINHA CHISSOMO! VIVA TÍTI E TODO AMOR QUE A ENVOLVE", disse a mamãe coruja.

