Especialista dá detalhes sobre reabilitação de cirurgia no joelho de Henri Castelli

Em entrevista à CARAS Brasil, o ortopedista Isaías Chaves explica casos que podem ser tratados de forma minimamente invasiva, como a do ator Henri Castelli

Recentemente eliminado do Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, Henri Castelli (46) revelou esta semana que passou por uma cirurgia no joelho, após deixar a competição. O ator fez um procedimento para corrigir uma “coisinha” que estava incomodando. Mesmo sem revelar detalhes do problema, a CARAS Brasil procurou o ortopedista e especialista em joelhos Isaías Chaves para falar sobre o assunto.

"Lesões da cartilagem, meniscos e outras patologias que geram dores no joelho, atualmente, podem ser tratadas de forma minimamente invasiva, com reabilitação extremamente rápida. Lesões de meniscos, por exemplo, podem ser abordadas em cirurgias por vídeo, em que o paciente recebe alta e inicia sua reabilitação poucas horas depois. Existem também os tratamentos regenerativos para lesões da cartilagem, que tem apresentado excelentes resultados em casos selecionados, e o paciente sai do hospital no mesmo dia, andando sem a dor que o levou a realizar o procedimento", explica.

De acordo com o especialista, nas terapias regenerativas são feitas infiltrações, então, de modo geral, no dia seguinte ao procedimento, o paciente já tem uma vida normal. "Nas cirurgias de menisco (videoartroscopicas), a fisioterapia para redução do edema pós-operatório pode ser iniciada um dia após o procedimento, e o retorno à atividade física pode voltar em aproximadamente duas semanas. Claro que existem diversos tipos de procedimentos que podem demandar mais tempo de reabilitação; estamos pensando nos mais simples", destaca.

Isaías diz que existem tratamentos de menisco que demandam semanas de restrição de carga, com uso de muletas. "Mas cada caso, um determinado manejo. Como Henri disse estar pronto em poucas semanas, levantamos como possibilidades os procedimentos habituais mais simples", salienta.

"Cirurgias do joelho com reabilitação rápida, como a do Henri Castelli, habitualmente podem ser:

Lesões de menisco: se faz uma cirurgia por vídeoartroscopia com dois pequenos furos no joelho, por onde é realizado a retirada da parte lesionada do menisco. Nesses casos, o paciente volta para a prática de sua atividade física aproximadamente em semanas", emenda.

Atualmente, ainda segundo o ortopedista, tem se utilizado muito a medicina regenerativa para tratamento de lesões dolorosas da cartilagem do joelho. "E entre outras, em que o paciente é submetido a infiltrações no joelho com Aspirado de Medula óssea, Aspirado de Células Gordurosas, Plasma rico em plaquetas, entre outras opções visando aliviar a dor e melhorar a qualidade da cartilagem articular do joelho. Esse procedimento é feito no centro cirúrgico para que o paciente seja submetido a anestesia e não sinta dor durante o procedimento, pois o mesmo, sem uma adequada anestesia por ter grande desconforto. Na medicina regenerativa o paciente tem poucas restrições, voltando a sua vida normal em menos de uma semana", finaliza Isaías.

FINAL DO DANÇA DOS FAMOSOS

Em entrevista a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Castelli falou sobre o procedimento. “Tinha uma coisinha me incomodando no joelho e aí, como eu estava com tempo, antes de voltar para o Dança, já que vamos fazer uma apresentação final, no próximo dia 7, pensei: ‘vou aproveitar que tô numa semana tranquila’ e fiz", disse .

O ator ainda aproveitou para tranquilizar os fãs: “Está tudo certo. Daqui a cinco dias eu tiro o ponto. Foi um ponto pequeninho, um só. Na semana que vem já retorno para a academia. Está tudo certo”.