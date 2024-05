Aos 12 anos, Zé Felipe perdeu a virgindade e choca ao revelar com quem

Casado com Virginia Fonseca, Zé Felipe perdeu a virgindade aos 12 anos e choca ao contar com quem foi para a cama; saiba mais

O filho de Leonardo com Poliana Rocha, o cantor Zé Felipe, chocou ao fazer uma revelação impactante de sua intimidade. Casado atualmente com a influenciadora e empresária Virginia Fonseca, com quem tem duas filhas e espera seu primeiro menino, o famosa surpreendeu ao falar sobre como perdeu a virgindade.

No programa de sua amada no SBT, o Sabadou Com Virginia, o artista falou que sua primeira vez foi bem cedo, aos 12 anos. Ainda chocando com os detalhes, Zé Felipe impactou ao contar com quem foi o momento.

Segundo o herdeiro do sertanejo, ao ser questionado por Virginia qual seria o nome da moça, ele respondeu que não sabia por se tratar se uma garota de programa. “Não sei o nome dela (…) Ela era p#ta, uai”, declarou o cantor, de 26 anos.

Curiosa ao saber da informação, a esposa dele perguntou o motivo de ter perdido a virgindade tão cedo e dessa maneira. Zé Felipe não entrou em detalhes e comentou que foi "levado" a fazer dessa maneira.

Casado com Virginia Fonseca desde março de 2021, o famoso é pai de Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1. Grávida pela terceira vez, a influenciadora aguarda o primeiro menino deles que se chamará José Leonardo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zé (@zefelipecantor)

Virginia Fonseca passa por saia justa com a filha mais velha

A influenciadora Virginia Fonseca matriculou sua filha mais velha, Maria Alice, de 2 anos, em uma escola bilíngue nos últimos meses. Após participar de atividades dela no colégio e até ser surpreendida no Dia das Mães, a empresária milionária passou por uma saia justa na sexta-feira, 10.

Em sua rede social, a esposa do cantor Zé Felipe gravou o momento em que não soube responder a pequena, porque ela começou a conversar em inglês. Apesar de ter nascido nos EUA, Virginia Fonseca já revelou em seu programa no SBT que nunca conseguiu aprender a língua. Veja mais aqui.