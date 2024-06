Fabiana Justus celebra nascimento do cabelo em meio a tratamento de câncer

A influenciadora digital Fabiana Justus celebrou mais uma vitória e mostrou seu cabelo nascendo em meio ao tratamento de leucemia

Desde que descobriu o diagnóstico de leucemia, em janeiro deste ano, a influenciadora digital e empresária Fabiana Justus tem compartilhado todas as fases do tratamento com seus mais de quatro milhões de seguidores. A empresária passou por um transplante de medula óssea em março, após algumas sessões de quimioterapia, e segue realizando o tratamento de manutenção.

Nesta terça-feira, 25, a filha de Roberto Justus foi ao hospital para realizar os exames e celebrou os ótimos resultados. Além disso, Fabiana compartilhou em seu Instagram Stories um vídeo em que mostra que seu cabelo já está começando a nascer. "E esse cabelinho nascendo?", escreveu ela acompanhado de um emoji que simboliza emoção.

A famosa decidiu encarar a queda de cabelo natural do tratamento e optou por não usar peruca. Porém, na festa em comemoração aos dez meses do filho, Luigi, Fabi se vestiu de Hera Venenosa e surgiu com uma peruca ruiva ao lado da família. Casada com Bruno D'Ancona, ela também é mãe das gêmeas Chiara e Sienna, de cinco anos.

Decisão de não usar perucas

Fabiana Justus abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e respondeu às dúvidas dos seguidores sobre seu tratamento contra o câncer. A influenciadora digital, que enfrenta a leucemia mieloide aguda, compartilhou o motivo de sua decisão de não usar perucas durante o tratamento, optando por exibir sua cabeça raspada.

Uma das perguntas foi sobre o uso da peruca, com a qual ela já havia dito que não se adaptou. Em vez do acessório, a influenciadora aposta em lenços e turbantes. "Super entendo e acho normal a pessoa não se sentir bem sem cabelo. Eu fiz peruca porque não sabia como ia me sentir e, no fim, não me senti bem com peruca no meu dia a dia. Achei desconfortável e não me senti 'eu'. Mas cada um é cada um e eu super entendo quem não quer sair por aí careca... até porque, quem não é exposta às vezes não está afim de dar explicações para as pessoas", disse ela nos stories.