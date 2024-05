Zé Felipe reage ao ver ultrassom de seu primeiro filho menino

Esperando seu terceiro filho com Virginia Fonseca, cantor Zé Felipe reage ao ver imagens de seu primeiro menino com a influenciadora

O cantor Zé Felipe compartilhou em sua rede social o momento em que acompanhou a esposa, a influenciadora Virginia Fonseca, em mais um ultrassom do terceiro filho deles, José Leonardo. Provando ser papai coruja, ele se derreteu ao ver o primeiro menino que terão ainda na barriga da amada.

Com o nome composto, sendo um deles em homenagem ao pai dele, o cantor Leonardo, o pequeno surgiu bem saudável no novo ultrassom. O herdeiro de Poliana Rocha com o sertanejo então postou em seus stories a imagem captada no exame.

"Zezinho", escreveu revelando o apelido que deu para seu primeiro menino com a apresentadora do Sabadou, do SBT.

Ainda nos últimos dias, Zé Felipe virou notícia e deu o que falar após revelar no programa da esposa que perdeu a virgindade aos 12 anos e com quem foi o momento.

Casado com Virginia Fonseca desde março de 2021, o famoso já é pai das meninas, Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1. Nos últimos dias, o casal marcou presença na primeira atividade de pais na escola da primogênita e também no evento de Dia das Mães.

Veja o ultrassom de José Leonardo:

Virginia Fonseca passa por saia justa com a filha mais velha

A influenciadora Virginia Fonseca matriculou sua filha mais velha, Maria Alice, de 2 anos, em uma escola bilíngue nos últimos meses. Após participar de atividades dela no colégio e até ser surpreendida no Dia das Mães, a empresária milionária passou por uma saia justa na sexta-feira, 10.

Em sua rede social, a esposa do cantor Zé Felipe gravou o momento em que não soube responder a pequena, porque ela começou a conversar em inglês. Apesar de ter nascido nos EUA, Virginia Fonseca já revelou em seu programa no SBT que nunca conseguiu aprender a língua. Veja mais aqui.