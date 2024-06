Aline Wirley quebra silêncio sobre briga com Karin Hils: "Somos muito diferentes"

Aline Wirley quebra seu silêncio e se pronuncia sobre suposta briga com Karin Hils e outras integrantes do grupo Rouge; confira!

A cantora Aline Wirley se pronunciou sobre sua suposta briga com a ex-companheira do Rouge, Karin Hils. Mais cedo neste domingo, 23, a artista havia compartilhado prints de mensagens que insinuavam uma briga no grupo com as ex-integrantes do grupo,que resultou na saída da ex-BBB do grupo.

Em seu perfil oficial do Instagram, Aline compartilhou um textão explicando a situação que foi compartilhada por Karin. "Aline saiu do grupo...Ri muito quando vi esse stories da minha amiga Karin Hils ontem. Mandei mensagem pra Ka e rimos juntas. Na mensagem que vem antes do 'Aline saiu do grupo', eu disse algumas coisas que estavam em meu coração e que senti vontade de falar. Eu, de fato, sou uma entusiasta do Rouge, e insisto em deixar claro o tamanho da minha gratidão por tudo o que o Rouge me deu nessa vida", iniciou.

A ex-sister ainda falou sobre sua relação complicada com as outras mulheres do grupo e explicou o motivo. "Como disse na mensagem que mandei no grupo, eu amo o Rouge e amo a nossa história, mas a nossa relação como grupo é uma relação feita de muitas camadas, muitas expectativas e frustrações. E, confessando aqui, nossa dinâmica de grupo não é das melhores. Somos mulheres muito diferentes, e cada uma de nós lida com tudo o que foi o Rouge da sua maneira. E não existe certo ou errado nisso", continuou.

Aline ainda disse que nem sempre coisas fluem tão bem em um grande grupo de pessoas. "Mas, é importante afirmar que dentro de uma dinâmica de grupo tudo que uma pessoa faz ou não, impacta em todas as outras pessoas envolvidas. E, por vezes isso pode ser bem desgastante. O que acontece é que querendo ou não, nós somos Rouge, e o Rouge tem uma força avassaladora de manifestação", afirmou.

E continuou: "É lindo ver, que depois de tantos anos, o Rouge ainda vive, e vira e mexe temos que lidar com possibilidades que surgem de trabalho pra nós, e muitas dessas vezes, a maneira como lidamos com tudo não é das mais saudáveis"

Ao finalizar, a artista então falou sobre o motivo que decidiu sair do grupo e acabou com especulações. "Por isso ontem, depois de meses de uma possível negociação, de conversas e reuniões, resolvi sair do grupo dizendo na mensagem que sou muito melhor sendo pessoa física com cada uma delas, porque como Rouge, muitas das vezes as coisas se confundem. Pra quem ainda espera que nós trabalhemos juntas, digo que existem possibilidades, mas como somos cinco e tudo depende de que entremos em sintonia, pode ser que aconteça, pode ser que não. O Rouge é uma caixinha de surpresas. E tudo é possível!", explicou Aline, que não irá mais participar de ações do grupo, que era famoso nos anos 2000.

Entenda o que aconteceu com Aline Wirley e Karin Hils

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Karin Hils compartilhou uma foto do grupo de mensagens chamado 'As Rouge Tudo', que com a presença Aline Wirley, Li Martins, Fantine Tho e Lu Andrade.A artista borrou as mensagens trocadas na conversa, mas não deixou de ocultar que a ex-BBB saiu do grupo.

Na legenda, Karin deixou a entender que houve um rompimento entre o grupo. "Rouge... Quando você pensa que ele já foi, ele volta. Segue pulsando em movimentos, às vezes subterrâneos e de paz. Quando eu falo, ainda tem gente que não bota fé. O bagulho aqui é LOUCO. É um vexame, gente!", escreveu a cantora.

Mais tarde, ela chegou a compartilhar algumas indiretas nas redes sociais. "Burrice mesmo é vacilar com quem sempre esteve à disposição em te ajudar em tudo"; "O maior erro da gente é se acostumar com a maneira errada que algumas pessoas nos tratam e ficar se convencendo de que esse é o 'jeito delas'. Bom dia", diziam alguns dos textos.