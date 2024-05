Virginia Fonseca conta novos detalhes do aniversário da filha, Maria Alice

Após mostrar o convite da festa de aniversário de Maria Alice, a apresentadora Virginia Fonseca revelou uma das atrações do evento

A influenciadora digital e apresentadora Virginia Fonseca está contando os dias para a grande festa de 3 anos da primogênita, Maria Alice. Após revelar qual será o tema do evento - escolhido pela pequena - a esposa do cantor Zé Felipe deu mais alguns detalhes de como será a celebração.

Nesta segunda-feira, 27, através de seus stories no Instagram, Virginia contou que Leo Santana fará uma apresentação especial no aniversário da herdeira. "Vai cantar para nós, papais, que também curtem a festa. Pras crianças vão ter outras atrações", adiantou ela, explicando que revelará tudo na próxima quinta-feira, 30.

Recentemente, a apresentadora do SBT mostrou aos seguidores o convite da comemoração. Além de surpreender com o designer chiquérrimo, Virginia Fonseca deixou um recado importante aos convidados do evento 'Super Maria Alice'.

"Meu maior presente é ter a presença de vocês nesse dia, se ainda assim quiser me presentear, gostaria de ganhar leite em pó pra doação... Se tem chance de levar mais que um, leva mais que um, tem condição de levar 5 caixas? Leva 5 caixas", declarou a nora do cantor Leonardo.

Vale lembrar que além de Maria Alice, Virginia Fonseca e Zé Felipe são pais de Maria Flor, de 1 aninho, e José Leonardo, que está sendo gerado. O caçula do casal deve nascer no segundo semestre deste ano.

Virginia anuncia Leo Santana como atração da festa de Maria Alice - Foto: Reprodução / Instagram

Virginia Fonseca mostra barriguinha ao completar 26 semanas de gravidez

A influenciadora Virginia Fonseca completou 26 semanas de gestação. Grávida pela terceira vez e pela primeira de um menino, que se chamará José Leonardo, em homenagem ao avô, o cantor Leonardo, a esposa de Zé Felipe mostrou neste sábado, 25, como já está sua barriga.

Levantando a blusa do pijama, a empresária milionária, que faturou cerca de R$ 15 milhões na última live de seu negócio, exibiu o abdômen bem redondinho ao curtir o dia em casa após uma semana cheia de trabalho, inclusive gravando seu programa no SBT. Confira!