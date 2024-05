Virginia Fonseca completa 26 semanas de gravidez e mostra estado da barriga

Grávida pela terceira vez e pela primeira de um menino, Virginia Fonseca completa 26 semanas e mostra tamanho de seu abdômen

A influenciadora Virginia Fonseca completou 26 semanas de gestação. Grávida pela terceira vez e pela primeira de um menino, que se chamará José Leonardo, em homenagem ao avô, o cantor Leonardo, a esposa de Zé Felipe mostrou neste sábado, 25, como já está sua barriga.

Levantando a blusa do pijama, a empresária milionária, que faturou cerca de R$ 15 milhões na última live de seu negócio, exibiu o abdômen bem redondinho ao curtir o dia em casa após uma semana cheia de trabalho, inclusive gravando seu programa no SBT.

"26 semanas", escreveu Virginia Fonseca sobre ter completado o tempo de gravidez. Além de José Leonardo, ela já é mãe de Maria Alice, que está prestes a completar 3 anos com uma grande festa, e Maria Flor, de um ano.

Faltando poucos dias para o evento de sua primogênita, a famosa mostrou o convite luxuoso que fez para seus convidados e surpreendeu ao pedir que eles levem leite em pó como presente para ajudarem a quem precisa.

É bom lembrar que, nas últimas semanas, Virginia Fonseca fez diversas doações para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Além de dinheiro, reversão dos lucros de seus produtos, a influenciadora enviou cerca de 50 caixas com roupas, sapatos e outros itens de sua família. A situação de como tudo chegou ao sul chamou bastante atenção. Veja mais aqui.

Virginia Fonseca passa por saia justa com a filha mais velha

A influenciadora Virginia Fonseca matriculou sua filha mais velha, Maria Alice, de 2 anos, em uma escola bilíngue nos últimos meses. Após participar de atividades dela no colégio e até ser surpreendida no Dia das Mães, a empresária milionária passou por uma saia justa recentemente com a menina.

Em sua rede social, a esposa do cantor Zé Felipe gravou o momento em que não soube responder a pequena, porque ela começou a conversar em inglês. Apesar de ter nascido nos EUA, Virginia Fonseca já revelou em seu programa no SBT que nunca conseguiu aprender a língua. Veja o momento aqui.