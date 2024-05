Zé Felipe diz o que pensa sobre o programa de Virginia no SBT: 'Dispensa'

Sincero em suas declarações, cantor Zé Felipe diz o que acha de Virginia Fonseca como apresentadora e do programa dela na TV

O cantor Zé Felipe falou o que pensa de Virginia Fonseca como apresentadora de televisão. Comandando o Sabadou, no SBT, a influenciadora digital teve a opinião do esposo compartilhada nesta quinta-feira, 23, nos stories dele da rede social.

Ao abrir uma caixinha de perguntas, o filho de Leonardo com Poliana Rocha resolveu falar o que acha da mãe de suas filhas na telinha. Orgulhoso de sua amada, o artista enalteceu o trabalho de sua companheira e a encheu de elogios.

"Cara, tô feliz demais, tô feliz demais, acho que a Virginia é uma comunicadora, que dispensa comentários, acho ela muito, muito fod* e que ela venha do jeito que ela fala, o carisma, a interação dela com o público, acho muito fod* e cara, foi no primeiro programa, tava a família lá e parecia já que ela tinha um ano de programa, do jeito que ela olhava pra câmera e que ela falava, então admiração mil", enalteceu a amada.

Ainda recentemente, ao participar do programa de Virginia Fonseca, Zé Felipe surpreendeu ao contar que sua primeira vez foi aos 12 anos e com quem foi o momento marcante.

Casado com a empresária e influenciadora desde março de 2021, o famoso é pai de Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1. Grávida pela terceira vez, a apresentadora aguarda o primeiro menino deles que se chamará José Leonardo, nome dado em homenagem ao avô Leonardo.

Ganhando salário no SBT, mãe de Virginia vive drama financeiro

A mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, mora com a influenciadora e o marido dela, o cantor Zé Felipe, em uma mansão em Goiânia. Muito próxima da herdeira, ela ainda está trabalhando com ela no SBT e a famosa revelou que a senhora está ganhando até um salário, mas mesmo assim está enfrentando um drama financeiro.

Na quinta-feira, 16, a nora do cantor Leonardo gravou uma conversa com a mãe durante o café da manhã e deixou escapar que ela não paga nenhuma conta em casa. Virginia Fonseca brincou que está com dó dela, alegando que ganha pouco e que tem que gastar muito dando seus presentes. Veja mais aqui.