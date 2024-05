Filha de Virginia Fonseca fica doente após Poliana Rocha ter diagnóstico

Após Poliana Rocha ficar doente, filha de Virginia Fonseca acorda com sintomas e influenciadora compartilha diagnóstico da herdeira

A filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice, que está prestes a completar 3 anos, acordou neste domingo, 26, doente. Em seus stories, a influenciadora digital compartilhou o que aconteceu e falou sobre a pequena ter acordado um pouco abatida.

Após alguns dias da avó, a empresária Poliana Rocha ficar doente e até ir ao hospital, a primogênita da apresentadora do SBT teve sintomas semelhantes ao da esposa do cantor Leonardo. Maria Alice então levantou da cama com febre.

"Maria Alice acordou dodoizinha, aí ficamos lá no quarto assistindo desenho, brincando, esperando a febre dela passar e agora ela já tá boazinha, graça a deus!", compartilhou a empresária sobre a garota já estar bem.

Para quem não sabe, nos últimos dias, Poliana Rocha ficou doente e procurou atendimento médico por estar com medo de ser dengue. Apesar dos fortes sintomas, ela foi diagnosticada com uma gripe forte e ficou longe da netas. Ela até lamentou a distância que ficou delas.

Faltando poucos dias para o aniversário de 3 anos de Maria Alice, Virginia Fonseca mostrou o convite e revelou o presente que pediu para os convidados levarem ao evento. A sogra também mostrou o convite personalizado e impressionou com os detalhes do item.

Virginia toma atitude drástica com Poliana Rocha

A influenciadora e empresária Virginia Fonseca está engajada ajudando o Rio Grande do Sul. Além de vender produtos de sua marca, com o lucro revertido para o estado, de fazer doações milionárias e motivar seu público a doar também, a famosa tomou uma nova decisão com sua sogra Poliana Rocha.

Na segunda-feira, 06, a apresentadora do SBT anunciou que elas tomaram uma atitude drástica e doaram todas as roupas que estavam guardando para realizar um bazar beneficente em julho. Diante da situação dos gaúchos, a dupla resolveu adiantar a boa ação. Os itens chegaram ao estado e impressionaram com a situação. Veja mais aqui.