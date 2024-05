Poliana Rocha recebe convite personalizado da festa da neta

Que luxo! Poliana Rocha recebe convite do aniversário da neta Maria Alice e impressiona ao exibir os detalhes do objeto personalizado; veja

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, compartilhou em seus stories neste sábado, 25, que recebeu o convite da grande festa de 3 anos de sua neta Maria Alice, filha mais velha de Zé Felipe com Virginia Fonseca.

Faltando alguns dias para o evento luxuoso, a influenciadora digital teve o item personalizado entregue em sua casa e impressionou ao exibir os detalhes. Com o tema de Super Maria Alice, o convite veio com uma caixa e uma heroína rosa brilhando.

Além disso, o nome de Poliana Rocha e Leonardo foram gravados com muito carinho com os apelidos pelos quais são chamados pelas netas, "vovô Leo e vovó Poli". "Amamos muito", escreveu a empresária que lamentou nos últimos dias por não poder ver as netas após ter um diagnóstico no hospital.

É bom lembrar que Virginia Fonseca fez um pedido especial aos convidados. No convite, a empresária milionária pediu que o presente da herdeira fosse em forma de doações de leite em pó. Nas últimas semanas, a apresentadora do SBT e Poliana Rocha doaram suas roupas para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Ao chegarem ao sul, os itens impressionaram com situação de como foram eviados.

Leia também:Poliana Rocha fez quarto luxuoso para as filhas de Zé Felipe; relembre

Poliana Rocha surge quase irreconhecível em foto grávida

A esposa de Leonardo, Poliana Rocha, encantou ao relembrar uma foto de sua gravidez, quando estava esperando seu único filho com o sertanejo, o cantor Zé Felipe. Em sua rede social, ela postou o registro que recebeu de uma amiga e chamou a atenção.

Isso porque, a empresária apareceu com a aparência bem diferente e exibindo um enorme barrigão. Usando apenas uma saia e tampando a parte de cima com um emoji de coração, a loira esbanjou beleza natural ao mostrar como estava um dia antes do nascimento de seu herdeiro. Veja a foto aqui.