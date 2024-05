Poliana Rocha surge quase irreconhecível em foto grávida

Esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, surge muito diferente em foto quando estava grávida de Zé Felipe; veja como ela era

A esposa de Leonardo, Poliana Rocha, encantou ao relembrar uma foto de sua gravidez, quando estava esperando seu único filho com o sertanejo, o cantor Zé Felipe. Em sua rede social, ela postou o registro que recebeu de uma amiga e chamou a atenção.

Isso porque, a empresária apareceu com a aparência bem diferente e exibindo um enorme barrigão. Usando apenas uma saia e tampando a parte de cima com um emoji de coração, a loira esbanjou beleza natural ao mostrar como estava um dia antes do nascimento de seu herdeiro.

"Recebi essa foto de uma amiga! 1 dias antes de ganhar o Zé", compartilhou Poliana Rocha a lembrança especial de quando estava esperando o esposo da influenciadora digital Virginia Fonseca.

Muito próxima de Zé Felipe, a esposa do sertanejo faz questão de ser presente na vida dele e das netas. Nos últimos dias, Poliana Rocha lamentou a distância de Maria Alice e Maria Flor após ter um diagnóstico no hospital. Com sintomas preocupantes, ela procurou atendimento médico para ver o que estava acontecendo.

Ainda nos últimos dias, a empresária explicou o motivo de apenas as duas terem um quarto em sua casa com Leonardo. A famosa já havia postado um vídeo na época em que Maria Alice nasceu e havia montado o quartinho luxuoso.

Poliana Rocha opina sobre aparência da neta caçula

Assim como muita gente, a esposa do cantor Leonardo, a influenciadora Poliana Rocha, também acha que Maria Flor, caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe, é a cara do pai. Na segunda-feira, 20, a loira compartilhou sua opinião ao postar uma montagem dos dois.

Em seus stories, a vovó coruja repostou os registros fofíssimos comparando a herdeira mais nova de seu filho com uma foto de quando o cantor era criancinha e opinou. Poliana Rocha então confirmou o que foi dito e falou sobre eles serem realmente muito parecidos.

"Idênticos", escreveu a esposa do cantor Leonardo sobre a neta mais nova, de um ano, ser quase a cópia do pai. É bom lembrar que além de Maria Flor, Virginia Fonseca e Zé Felipe são pais de Maria Alice, de 2 anos, e terão seu primeiro menino, que se chamará José Leonardo, ainda este ano. Veja as fotos aqui.