Totia Meireles faz rara aparição ao lado do marido, Jaime Rabacov

A atriz Totia Meireles fez uma rara aparição em público com seu marido, o médico Jaime Rabacov. Os dois foram flagrados pelos paparazzi enquanto circulavam pelos corredores de um shopping no Rio de Janeiro durante um dia de compras. Eles foram vistos de mãos dadas enquanto aproveitavam o momento juntos.

Totia e Jaime estão juntos há 30 anos, mas vivem em casas separadas. Há pouco tempo, ela contou que eles vivem em cidades diferentes por causa de seus trabalhos e gostam desta dinâmica no relacionamento.

“Na pandemia a gente morou junto e adorei. Foi como me casar de novo! Agora, a gente se separou! Eu voltei para o Rio por conta do trabalho. Mas nos vemos aos finais de semana. Não tem um modelo que eu goste mais, depende do que o momento oferece”, disse ela na revista CARAS.

Na televisão, a artista está longe das novelas desde Verão 90, exibida em 2019. Desde então, a atriz tem se dedicado ao cinema e tem três filmes no forno para ser lançados nos próximos meses. "Minha saudade é só de trabalhar e isso tenho feito bastante. Fiz uma participação na série Detetives do Prédio Azul, do Gloob, e tenho três filmes para serem lançados: Uma Carta para Papai Noel, As Visões de Ulisses e Todo Mundo Tem Problemas Com o Amor. Às vezes, dá vontade de fazer uma novela, porque é outro clima".

Totia Meireles é flagrada com o marido em passeio no Rio de Janeiro - Foto: Adão / AgNews

Totia Meireles celebra os 30 anos com o marido

Em 2021, Totia Mireles completou 30 anos de casada com Jaime Rabacov e para comemorar a bodas de pérola ela compartilhou um clique ao lado do marido e se declarou. "30 anos de casados! Nem percebi... acho que quando a coisa é boa, passa rápido demais! @jaimerabacov te amo", escreveu Totia na publicação.

