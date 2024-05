Pitel e Rodriguinho cozinham juntos e relembram BBB 24: "Melhor dupla"

Amigos fora do reality show, Giovanna Pitel e Rodriguinho cozinham juntos e relembram sua parceria no BBB 24; confira o vídeo!

Os ex-BBBs Giovanna Pitel e Rodriguinho se reuniram para relembrar sua parceria no Big Brother Brasil 24. Nesta terça-feira, 28, o cantor e a futura apresentadora do Multishow aparecem juntinhos nas redes sociais e se aventuraram na cozinha, assim como faziam no reality show da Globo.

Em seu perfil oficial do Instagram, Rodriguinho publicou um vídeo fazendo macarrão na companhia de Pitel. No registro, a dupla apareceu brincando enquanto se aventuravam na cozinha e divertiram seus seguidores com suas brincadeiras e cutucões.

"Relembramos nosso tempo de BBB e nos aventuramos na cozinha, assistam até o final, e deixem a reação de vocês! Quero ver hein bora", escreveu o cantor na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas celebraram essa união e riram com o vídeo super engraçado da dupla. "A melhor dupla do BBB", declarou um fã. "Amizade linda de viver", disse outro. "Saudades de ver vocês juntos", confessou mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodriguinho 🪕 (@rodriguinho)

Prestes a estrear programa, Pitel revela famoso que sonha em entrevistar

A ex-BBB Giovanna Pitel está prestes a estrear como apresentadora ao lado de sua grande amiga e colega de reality show, Fernanda Bande. A dupla irá comandar o Na Cama Com Pitanda, do Multishow, onde receberão diversos famosos para falar sobre sua vida no programa. Com isso, Pitel revelou qual famoso ela adoraria poder entrevistar na atração.

Em conversa com seus seguidores nas redes sociais, Pitel apareceu se arrumando e aproveitou para falar um pouquinho sobre o programa. No vídeo, ela explicou a dinâmica do programa: "Vocês devem imaginar pelo nome, a gente vai receber convidados na nossa cama. E tem uma etapa do programa que é falar sobre os convidados. Quem você gostaria de entrevistar?".

A resposta da ex-sister foi ousada e surpreendeu seus fãs. "Menino William Bonner", revelou Pitel. "Já imaginou? Imagina essa cena, o William Bonner sendo entrevistado na cama. Seria o auge do auge. Mas aí também tem que ter o senso, né? Mas seria engraçado", disse ela.