Prestes a estrear programa, Pitel revela famoso que sonha em entrevistar

Preparada para apresentar seu programa com Fernanda Bande, a ex-BBB Giovanna Pitel revela qual famoso ela sonha em entrevistar; saiba quem é!

A ex-BBB Giovanna Pitel está prestes a estrear como apresentadora ao lado de sua grande amiga e colega de reality show, Fernanda Bande. A dupla irá comandar o Na Cama Com Pitanda, do Multishow, onde receberão diversos famosos para falar sobre sua vida no programa. Com isso, Pitel revelou qual famoso ela adoraria poder entrevistar na atração.

Em conversa com seus seguidores nas redes sociais, Pitel apareceu se arrumando e aproveitou para falar um pouquinho sobre o programa. No vídeo, ela explicou a dinâmica do programa: "Vocês devem imaginar pelo nome, a gente vai receber convidados na nossa cama. E tem uma etapa do programa que é falar sobre os convidados. Quem você gostaria de entrevistar?".

A resposta da ex-sister foi ousada e surpreendeu seus fãs. "Menino William Bonner", revelou Pitel. "Já imaginou? Imagina essa cena, o William Bonner sendo entrevistado na cama. Seria o auge do auge. Mas aí também tem que ter o senso, né? Mas seria engraçado", disse ela.

Pitel diz que adoraria entrevistar o William Bonner em seu programa ‘Na Cama com Pitanda’, no Multishow.

Na Cama com Pitanda será exibido no Multishow a partir do dia 10 de junho. A primeira temporada da atração contará com 10 episódios, onde elas receberão famosos como Valentina Bandeira, Diogo Defante, Rodriguinho e Vitor diCastro.

Ex-BBB Pitel entrega bastidores de estreia como apresentadora

Em entrevista à CARAS Brasil, a Giovanna Pitelrevelou detalhes dos bastidores de sua estreia como apresentadora. Prestes a comandar seu próprio programa ao lado de Fernanda Bande, a ex-BBB não esconde sua empolgação para o novo projeto.

"Gente, é muita preparação! São muitos profissionais envolvidos, tá tudo uma loucura. Mas é muito gratificante", garantiu a ex-BBB, que desde que deixou o confinamento tem atraído milhares de seguidores no Instagram, onde já ultrapassou a marca de 1,5 milhão de fãs.

Fechando contratos e frequentando diversos eventos nos últimos meses, Pitel conta que tem encontrado muitos admiradores e pessoas que estão torcendo por seu sucesso. Segundo a moça, ela se sente muito grata por todo o carinho que tem recebido, além da ajuda dos profissionais que estão ao seu lado neste momento.

"Eu quero agradecer demais a todo mundo, né? Porque foi uma coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida e queria agradecer demais a todas as pessoas que me apoiam, porque sem eles nada disso seria possível", afirmou.