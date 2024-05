Ex-BBB Pitel entrega bastidores de estreia como apresentadora: "Tá tudo uma loucura'

Em entrevista à CARAS Brasil, Giovanna Pitel confessa que tem estudado apresentadores famosos para ajudar em sua estreia como apresentadora de TV

Giovanna Pitel (24), ex-participante do BBB 24, não esconde a empolgação desde o anúncio que ganhará um programa próprio no Multishow, o qual irá comandar ao lado de Fernanda Bande (32), sua amiga do reality global. Em entrevista à CARAS Brasil, a alagoana revelou detalhes dos bastidores de sua estreia como apresentadora.

"Gente, é muita preparação! São muitos profissionais envolvidos, tá tudo uma loucura. Mas é muito gratificante", garante a ex-BBB, que desde que deixou o confinamento tem atraído milhares de seguidores no Instagram, onde já ultrapassou a marca de 1,5 milhão de fãs.

Fechando contratos e frequentando diversos eventos nos últimos meses, Pitel conta que tem encontrado muitos admiradores e pessoas que estão torcendo por seu sucesso. Segundo a moça, ela se sente muito grata por todo o carinho que tem recebido, além da ajuda dos profissionais que estão ao seu lado neste momento.

"Eu quero agradecer demais a todo mundo, né? Porque foi uma coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida e queria agradecer demais a todas as pessoas que me apoiam, porque sem eles nada disso seria possível", afirma.

Ainda sobre a preparação para seu programa, que até então não tem nome e data de estreia, Pitel confirmou que tem estudado bastante para não fazer feio na frente da câmera. Ela, que já fez um pequeno teste durante a atual temporada do TVZ, confirmou que tem assistido vídeo de jornalistas para conseguir encontrar o tom perfeito: "A gente está nessa preparação".

FINALIZOU BOATOS APÓS COMENTÁRIO

Na última quinta-feira, 2, Giovanna Pitel usou as redes sociais para revelar seu status de relacionamento fora do Big Brother Brasil 24. Após circularem especulações de que a assistente social estaria morando na casa de outro ex-participante do reality show, surgiram dúvidas se ela ainda estaria namorando com Weslley Toledo.

Na rede social X, o antigo Twitter, uma seguidora da alagoana perguntou sobre os rumores: “Por falar em BBB 24 alguém sabe se a Pitel largou o cônjuge? Porque eu li que ela está morando na casa do Rodriguinho, vai nos shows dele. Será que ficou solteira?”, ela perguntou sobre a amizade entre a assistente social e o pagodeiro.