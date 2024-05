Bruno Cardoso retorna para 'A Grande Conquista' após hospitalização às pressas

Conhecido como Palhaço Sorriso, Bruno Cardoso voltou à casa de 'A Grande Conquista' após desmaiar e ser hospitalizado às pressas; confira o retorno

Nesta terça-feira, 28, Bruno Cardoso foi recebido com entusiasmo pelos colegas de confinamento ao retornar à casa de A Grande Conquista. O artista foi hospitalizado às pressas após passar mal no reality show na última segunda-feira, 27.

Conhecido como Palhaço Sorriso, o jovem de 31 anos foi retirado temporariamente da mansão do programa após sofrer um desmaio. Ele recebeu atendimento em um hospital da capital paulista, onde realizou diversos exames fora do confinamento. Cerca de 24 horas após a hospitalização, ele retornou ao reality show da Record TV.

“Eles fizeram exame de tudo, do dedinho do pé até a cabeça”, disse Bruno ao confirmar aos colegas que está liberado para o jogo, mesmo necessitando de alguns cuidados. “Agora, sim, ganhei meu presente!”, declarou Fellipe Villas, que faz aniversário nesta terça-feira, 28.

Confira o retorno de Bruno Cardoso ao programa:

ELEE VOOOLTOOOU! 🎪🥹



Deu tudo certo, Circo! Nosso Brunão já está de volta ao jogo, muito obrigado por todas as orações e rezas! Vocês foram essenciais, agora vamos acompanhá-lo de pertinho mais um pouco! ✨#TeamBrunão 🎪 | #AGrandeConquistapic.twitter.com/TpAhYbmUJt — Bruno Cardoso 🎪 (@oibrunocardoso) May 28, 2024

Entenda o que aconteceu

O artista Bruno Cardoso, de 31 anos, foi hospitalizado às pressas na tarde de segunda-feira, 27, após passar mal na casa de A Grande Conquista, da Record TV. Ele é um dos participantes da temporada do reality show e passou mal na área da piscina. Rapidamente, ele foi socorrido pelos colegas e pela equipe médica da emissora.

Em comunicado oficial, a Record TV detalhou o ocorrido ao revelar que Bruno foi diagnosticado com crise de ansiedade e conseguiu retomar as atividades do programa após ser medicado.

"O participante de A Grande Conquista, Bruno Cardoso, sofreu um mal-estar ontem à tarde e foi prontamente atendido pela equipe de médicos de plantão do programa. Avaliado, os profissionais concluíram que Bruno necessitaria de exames complementares para garantir o bem-estar dele no confinamento. Levado a um hospital na capital paulista, ele passou por uma bateria de exames e ficou durante a noite em observação", inicia a nota.

"O conquisteiro esteve sempre acompanhado pela produção do programa para que nenhuma regra do reality fosse quebrada. Foi constatado que ele teve uma crise de ansiedade. Medicado, Bruno está de alta e voltou a Mansão agora há pouco", finalizou.