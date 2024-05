Participante de A Grande Conquista é hospitalizado às pressas

Participante de A Grande Conquista passou mal no confinamento e precisou ser levado ao hospital às pressas, mas deve voltar ao reality show

O artista Bruno Cardoso, de 31 anos, foi hospitalizado às pressas na tarde de segunda-feira, 27, após passar mal na casa de A Grande Conquista, da Record TV. Ele é um dos participantes da atua temporada do reality show e passou mal na área da piscina. Rapidamente, ele foi socorrido pelos colegas e pela equipe médica da emissora.

O rapaz foi levado ao hospital para passar por exames e deverá voltar ao programa de TV em breve. A equipe dele emitiu um comunicado para informar que ele permanece no hospital nesta terça-feira, 28.

"Como a maioria de vocês já sabe, hoje (27/05/2024), o Bruno se sentiu mal e precisou ser retirado da mansão e ser atendido pela equipe médica. Ele já passa bem e, dentre os exames já feito, está tudo ótimo. Um novo exame solicitado pelo neuro será realizado amanhã [28], portanto, hoje, ele permanecerá no hospital. Fiquem tranquilos, o nosso Brunão está sendo bem cuidado e amparado pela equipe médica e equipe da Record . Atenciosamente: equipe do Bruno Cardoso", informaram.

Rachel Sheherazade é cotada para novo programa

Após chamar a atenção em sua participação em A Fazenda, Rachel Sheherazade foi colocada no comando de A Grande Conquista 2, da Record TV. Apesar de seu desempenho ser elogiado parece que a atração não tem agradado muito o público e, por isso, ela estaria sendo cotada para outro trabalho.

Segundo o jornalista Gabriel Perline, a ex-âncora do SBT estaria na mira dentro da emissora mesmo, mas para ter um programa aos domingos. Conforme informações do colunista, Rodrigo Carelli já teria até feito o convite para a comunicadora ter algo inédito no final de semana.

É bom lembrar que Rachel ficou fora da TV por quase três anos após ser demitida da emissora de Silvio Santos."Eu tentei outros projetos, em outras áreas, e não vingaram. E eu queria muito continuar na televisão, que é a minha grande paixão. E não consegui. Eu estava triste por isso. Queria fazer muitas coisas na televisão. Era uma aposentadoria muito prematura", disse ela em entrevista ao O Programa de Todos os Programas. Agora, ela está no comando da segunda edição do reality show da Record TV, A Grande Conquista.