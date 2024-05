Sandy e Lucas Lima mostram cumplicidade mesmo após separação; entenda

Após fim do casamento, Sandy e Lucas Lima surpreendem ao manter uma amizade sólida; os dois permanecem amigos e já foram vistos juntos

Em setembro do ano passado, a cantora Sandy (41) e o músico Lucas Lima (41) anunciaram oficialmente o término do casamento. Eles revelaram o divórcio após um relacionamento de 24 anos, sendo 15 deles casados. Apesar da separação, os dois mostram cultivar uma relação de cumplicidade e amizade nas redes sociais; entenda.

Pais do pequeno Theo, de 9 anos, parece que a separação não afetou a relação do casal. Desde o divórcio, em setembro do ano passado, o músico e a cantora mantêm uma relação amigável e costumam compartilhar declarações em ocasiões especiais.

Desde o início, os dois deixaram claro que continuam com uma boa relação, tendo sido visto juntos em diversas ocasiões e trocando mensagens de carinho nas redes sociais. Em diversos momentos, Sandy e Lucas Lima já compartilharam e demonstraram afeto um pelo outro nos ambientes digitais.

JÁ ATÉ COMPROU BRIGA

Recentemente, em entrevista para Mari Palma na CNN Brasil, Junior Lima relembrou que perdeu a paciência com o homem quando ele fez uma insinuação sobre o fim do seu casamento. Desde que se separaram, diversos rumores apontavam que ocorreu uma traição, os dois já desmentiram esses boatos.

"Quase sai na mão no Uber outro dia que o motorista falou: 'Você parece o Lucas. Ainda bem que não é porque se não eu ia dar um soco na cara porque ele traiu a Sandy'. Aí eu discuti com o cara e falei: 'Que porcaria é essa, mano? Tua acredita nessas porcarias que tu lê?'. Ele percebeu que era eu. Nossa, discuti horrores. Eu estava indo para a casa de um amigo, e no caminho inteiro ele colocou Sandy & Jr (risos). Mas foi isso que na época me fez muito, muito mal. Ainda eu leio coisas absurdas", disse ele.

"O que mais me incomoda hoje é quando eu estou com o Theo, e as pessoas nos param e dizem: 'estou torcendo para vocês voltarem'. E aí está o meu filho ali do lado", relembrou Junior Lima.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE SANDY: