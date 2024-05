Neymar Jr esbanja fofura ao brincar com Mavie e Bruna Biancardi

Neymar Jr mostra seu lado paizão e esbanja fofura nas redes sociais ao brincar com Mavie e sua ex-namorada, Bruna Biancardi; confira o vídeo!

O jogador de futebol Neymar Jr encantou seus seguidores nas redes sociais com novo vídeo de sua filha caçula, Mavie, de 7 meses. O craque mostrou seu lado paizão em se divertir com sua pequena e a mãe da menina, a influenciadora digital Bruna Biancardi.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, o atleta publicou um vídeo de sua ex-namorada, que segurava a filha do ex-casal no colo. Em seguida, ele apareceu fazendo gracinha para a bebê, que caiu na gargalhada com as brincadeiras do pai.

Na web, os internautas se derreteram pelo registro e comentaram sobre a postura de Neymar como pai. "Esse sabe ser pai", disse um fã. "Neymar tem os defeitos dele, mas ninguém pode negar que é um bom pai", declarou outro. "Como pai ninguém tem o que falar dele! Que coisa mais amada essa bebezinha!", escreveu mais um.

Vale lembrar que apesar de estarem separados desde 2023, Neymar Jr e Bruna Biancardi andam sendo vistos juntos direto nos últimos tempos. Recentemente, os dois levantaram rumores de uma possível reconciliação após a influenciadora ir passar um tempo com o jogador na Arábia Saudita, onde ele atua no time Al-Hilal.

Neymar Jr reencontra ex-affair durante viagem com Bruna Biancardi e Mavie

Não é novidade que Neymar Jr e sua ex-namorada Bruna Biancardi estão aproveitando uma temporada juntos ao lado da filha, a pequena Mavie, na Arábia Saudita. No entanto, durante a viagem, o jogador de futebol também aproveitou para reencontrar outra ex-affair, a cantora Gabily, com quem teve um romance há alguns anos.

Inclusive, Gabily usou suas redes sociais para compartilhar sua participação em um evento durante a viagem, onde posou com a família do craque, incluindo sua filha. Nos registros, a cantora aparece sorridente comemorando ao lado de Neymar Jr durante uma partida do Al-Hilal, clube onde ele joga na Arábia Saudita.

Na sequência, ela também incluiu um registro do craque com sua ex-namorada e sua herdeira, e apareceu brincando com a menina em mais alguns cliques. Na legenda, Gabily celebrou o reencontro: “Encontrar um amigo com a mesma desordem mental que você, não tem preço! Amo vocês. Essa trip tá demais”, disse a artista.