Belize Pombal debate impacto da questão racial na carreira: 'Vivencio isso'

Em entrevista à Revista CARAS, Belize Pombal ainda conta o que espera para seus novos projetos após personagens fortes em Justiça 2 e Renascer

Apesar de sentir que as oportunidades chegaram na hora certa, Belize Pombal (38) não descarta o impacto da questão racial em sua carreira. No teatro desde os 11 anos, e com passagens por séries como Sessão de Terapia e Irmãos Freitas, a atriz ganhou projeção nacional recentemente.

Belize Pombal pôde ser vista como Quitéria, na primeira fase de Renascer, novela das 21h da Globo, e, agora, dá vida a Geíza, uma das protagonistas da segunda temporada da série Justiça, do Globoplay . "Numa perspectiva individual, acredito que foi na hora certa, que foi uma hora em que eu tinha um pouco mais de maturidade para lidar com isso."

"Em uma perspectiva que passa pelo coletivo e também me atinge individualmente, mas está tudo ligado, por exemplo, a questão racial, eu vivencio isso como indivíduo, no meu dia a dia, mas não é uma questão só minha, é uma questão do país, que aconteceu não só no Brasil", continua, em entrevista à revista CARAS.

"Eu sei que isso interfere para o tempo de as coisas acontecerem, então isso também interferiu na minha carreira, mas eu digo isso pensando que, pra mim, foi na hora certa", completa ela, que também reflete sobre como o racismo influencia nas oportunidades que as pessoas negras têm ao longo da carreira.

"Pessoas brancas, por exemplo, às vezes têm acesso às oportunidades ainda na juventude, muito novinhas e têm a chance de amadurecer ao longo do processo. E aí quando uma pessoa branca erra, sendo uma adolescente, acho que tem uma tolerância maior da nossa sociedade", diz.

"Acho não, é um fato, a gente vê isso, inclusive em questões sérias, judiciais etc. 'Jovem é assim mesmo, está aprendendo'. Pode até dar uma bronquinha, mas a segunda chance vem junto. Já para as pessoas negras acontece outra dinâmica, tem, na verdade, um pensamento de 'A gente dá a oportunidade e olha o que faz!'. Sendo que é só um jovem errando."

"Percebo essa diferença no sentido de que esse tempo acabou me protegendo, porque se eu tivesse vivenciado experiências maiores na minha carreira ainda muito jovem, eu cometeria os erros que qualquer jovem comete. Sendo uma mulher adulta eu também erro, mas tem coisas que olho para trás e vejo que não tem mais a ver com esse momento da minha vida."

Além do papel forte em Justiça 2, Belize Pombal também gravou o filme Vítimas do Dia. Para o futuro, ela afirma que não tem preferência por algum tipo específico de papel ou história mais leve, porém, assegura que quer seguir contando histórias potentes e trabalhar com equipes excelentes, como tem sido até o momento.

