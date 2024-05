Christian Chávez explica por que quase desistiu de “Rebelde”

Christian Chávez, que interpretou Giovanni na novela mexicana “Rebelde”, revelou motivo do porque quase desistiu de fazer o programa

Durante uma recente entrevista, Christian Chávez, que interpretou Giovanni na novela mexicana “Rebelde”, revelou que quase desistiu de fazer o programa porque não gostou de seu personagem. Chávez compartilhou como estava inicialmente relutante em aceitar o papel que, ironicamente, viria a ser um dos mais marcantes de sua carreira.

O ator e cantor, conhecido também por sua atuação em “Clase 406”, onde foi premiado como ator revelação, teve suas primeiras impressões bastantes críticas em relação ao seu papel em “Rebelde”. “No princípio, eu não gostava muito do personagem”, declarou ele, acrescentando que suas primeiras leituras dos roteiros não foram nada animadoras:

“Eu comecei a ler os roteiros e eu fiquei tipo: ‘Eu acabo de ganhar um prêmio e vocês me dão esta m****'”, revelou o cantor e ainda disse que comparou seus dois personagens na época. “O outro personagem [de “Clase 406″] era maravilhoso, você lia nos roteiros e ele era muito intenso”, acrescentou: “Giovanni era muito cinza”

Foi neste período que ele pensou em recusar a novela: “Pensei: nossa, acho que vou embora e vou deixar a produção. Eu acho que a gente não tem nada a ver”. A virada veio quando Pedro Damián, produtor de “Rebelde”, interveio. “Ele me falou: ‘Eu dei esse personagem para você porque eu sei que você pode conseguir que ele brilhe'”, relembrou Chávez. Inspirado pela confiança do produtor, ele decidiu embarcar na jornada e transformar Giovanni de uma maneira única.

Chávez também revelou que começou a improvisar nas cenas, adicionando um tempero especial ao personagem: “Comecei a jogar muito com a comédia, eu ainda nem sabia que era tão engraçado”, comentou o ator, destacando como essas improvisações inicialmente não foram bem recebidas.

Com o tempo, no entanto, os produtores começaram a ver o valor de suas contribuições e ele ganhou mais liberdade criativa. “Depois os mesmos diretores falaram ‘Tá, você começa aqui e tem que terminar lá. Vai lá'”, disse Chávez, explicando como o processo evolutivo do seu personagem foi ganhando forma e aceitação.

