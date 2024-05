Christian Chávez lembra reação da família ao descobrir que ele é gay

O ator Christian Chávez, que assumiu a homossexualidade em 2007, relembrou como foi o seu processo de aceitação e a reação de sua família

O ator, cantor, compositor e bailarino Christian Chávez, um dos astros da novela Rebelde, participou do Domingão com Huck e foi um dos jurados da Dança dos Famosos. Durante a atração, ele, que assumiu a homossexualidade em 2007, relembrou como foi o seu processo de aceitação.

"Apesar de todo o sucesso, eu pensava que não era suficiente. Tentei mudar para satisfazer as pessoas, menos para mim, sendo que eu sou a pessoa que mais importo para mim. Quando decidi ser eu, a energia mudou. Tudo mudou em mim, mas ainda tem muito preconceito", disse ele.

Em seguida, contou como sua família reagiu. "Minha família não me apoiou no início. Falei que era importante dizer quem eu era de verdade. Se os meus pais são os que mais gostam de mim, eles precisam saber."

Christian está no Brasil por causa do lançamento da terceira temporada da novela mexicana Rebelde, que estreia no Globoplay no próximo dia 03. A trama foi ao ar originalmente em 2004 e conquistou fãs em 65 países. No Brasil foi exibida algumas vezes e teve também uma versão nacional.

Retrospectiva

Durante o programa, ele também ganhou uma retrospectiva de sua vida, narrada pelas fãs famosas Larissa Manoela, Rafa Kalimann e Giovanna Lancelotti. "Para mim é muito importante estar no Brasil, eu me sinto um pouco brasileiro. Existe algo especial quando estou aqui, é a cultura, a gastronomia, o povo. Quero ter mais tempo para me dividir entre o México e o Brasil", analisou.

Recentemente, durante o show do RBD neste domingo, 12, Christian Chávez declarou seu amor pelo Brasil. "Gente quanta saudade! Eu sempre falo e refalo que eu na minha vida passada fui brasileiro. Não sei o que é uma coisa que fica dentro de mim, uma luz, algo que me conecta muito com vocês quando eu aprendi português há mais de 5 anos! Eu fiz por vocês! Eu fiz porque vocês sempre me mostraram no amor que vocês têm por mim", celebrou.