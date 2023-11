Christian Chávez declara amor por Brasil em show do RBD: 'Na vida passada fui brasileiro'

Durante o show do RBD neste domingo, 12, em São Paulo, Christian Chávez fez questão de declarar o quanto ama os fãs brasileiros

Christian Chávez declarou seu amor pelo Brasil durante o show do RBD neste domingo, 12, em São Paulo. O cantor ainda fez questão de falar que aprendeu português por causa dos fãs brasileiros e que voltou ao país com 40 anos sendo ele mesmo. "Na minha vida passada fui brasileiro", disse em seu discurso.

"Gente quanta saudade! Eu sempre falo e refalo que eu na minha vida passada fui brasileiro. Não sei o que é uma coisa que fica dentro de mim, uma luz, algo que me conecta muito com vocês quando eu aprendi português há mais de 5 anos! Eu fiz por vocês! Eu fiz porque vocês sempre me mostraram no amor que vocês têm por mim", celebrou Christian Chávez.

Ele também fez questão de incentivar o público a ser quem é e usou gírias brasileiras. "E sabe de uma coisa? Agora eu volto com 40 anos e sou eu! Finalmente sou eu! Cara, mano, eu não acredito! Eu não acredito que estou aqui com vocês hoje. Mas é verdade, a mensagem mais importante hoje é você seja você, nunca é tarde, porque é sua vida. Se você quer usar maquiagem, você use. Se você quer ser quem você quiser ser, você seja, meu amor, minha flor"

As mulheres aproveitaram o show para incentivar a união feminina.Dulce Maria foi quem começou a falar: "Obrigada por tanto amor Brasil, São Paulo. Para cima as mulheres!""Para cima as mulheres, porque unidas sempre vai ser melhor. É o que aprendemos nesse palco, nessa história, porque quando as três estamos unidas, nada é mais forte que nós. E unidas junto com vocês somos imparáveis, Brasil!", completou Maite Perroni na capital paulista. "Não importa quantas vezes digam que não pode, porque crendo, sempre vai poder. Nós amamos o Brasil!"

Anahi também demonstrou seu carinho aos fãs: "Esqueço um pouco o portunhol. Eu quero falar, mas não lembro como. Brasil, obrigada por não esquecer. Esta noite queremos celebrar a todos os meninos interiores, suas crianças interiores. Essa noite queremos dizer obrigada por vir assim, por tudo, tudo, tudo. Para nós é um presente importante recebê-los assim e que vocês nos recebam em sua casa. Amamos vocês!"