Ana, do duo AnaVitória, revela influência de RBD em sua carreira musical: 'Ouvi a vida inteira'

Em entrevista à CARAS Brasil, Ana contou que se tornou fã do RBD em 2006 e que o grupo influenciou sua carreira na música

Ana Caetano, do duo AnaVitória, esteve presente no show do RBD em São Paulo, neste domingo, 12. Em entrevista à CARAS Brasil, a cantora revelou qual foi a influência da banda em sua carreira musical. Ela ainda contou como foi que se tornou fã do grupo. "Ouvi a vida inteira", disparou.

A artista também revelou qual era a sua integrante favorita do RBD. "Desde 2006. Eu conheci por causa da novela. Eu lembro exatamente, eu estava na casa de uma amiga e ela tinha o primeiro DVD, ela colocou e eu fiquei em choque. Eu era muito fã da Maite, eu queria ser ela", revelou Ana.

"Eu acho que não diretamente, mas acaba que acontece. São músicas que eu ouvi a vida inteira, melodias e discursos que eu ouvi a vida inteira... então isso está de alguma forma no que eu escrevo também", completou a cantora.

MAITE PERRONI INCENTIVOU A UNIÃO FEMININA DURANTE O SHOW DO RBD

Maite Perronideclarou a importância da união entre as mulheres."Para cima as mulheres, porque unidas sempre vai ser melhor. É o que aprendemos nesse palco, nessa história, porque quando as três estamos unidas, nada é mais forte que nós. E unidas junto com vocês somos imparáveis, Brasil!", disse ela na capital paulista. "Não importa quantas vezes digam que não pode, porque crendo, sempre vai poder. Nós amamos o Brasil!".

Dulce Maria foi quem começou a falar: "Obrigada por tanto amor Brasil, São Paulo. Para cima as mulheres!"Anahi também demonstrou seu carinho aos fãs brasileiros: "Esqueço um pouco o portunhol. Eu quero falar, mas não lembro como. Brasil, obrigada por não esquecer. Esta noite queremos celebrar a todos os meninos interiores, suas crianças interiores. Essa noite queremos dizer obrigada por vir assim, por tudo, tudo, tudo. Para nós é um presente importante recebê-los assim e que vocês nos recebam em sua casa. Amamos vocês!"