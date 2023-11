Thaynara OG realizou sonho de amiga próxima em show do RBD: 'Loucuras'

Em entrevista à CARAS Brasil, Thaynara OG contou sobre relação com a amiga, Mayana Stella

Thaynara OG (31) foi uma das celebridades que curtiu o primeiro show da Soy Rebelde Tour em São Paulo. Na noite deste domingo, 12, ela conversou com a CARAS Brasil sobre as expectativas para a apresentação e também contou que realizou o sonho de uma amiga próxima, que é muito fã de RBD.

"Hoje eu vim com antecedência, para eu me atrasar com calma. Quero aproveitar a experiência, estou muito empolgada", começou Thaynara OG . "Eu vivi toda essa fase antigamente, só que hoje eu vim para trazer uma experiência para uma amiga, que é fã de ir para a grade e já fez loucuras por RBD."

A influenciadora mostrou sua amiga, a advogada Mayana Stella, que fez uma sequência de stories do show em seu perfil do Instagram. "É muito legal você poder realizar os sonhos das pessoas que você ama, e foi uma surpresa para ela, ela não esperava e eu avisei ontem", completou ela.

"Ela está hoje aqui comigo para a gente curtiur o show do RBD", completou Thaynara OG, que ainda brincou sobre a possibilidade da banda ir para o São João da Thay. "Já vou fazer amizade sincera com eles, que eles estão bem brasileiros e daqui a pouco já estão dançando bumba meu boi."

O grupo anunciou o retorno do RBD em dezembro de 2022 em um vídeo postado pelos integrantes, que mostra cenas da novela e do reencontro deles. Além disso, também montrou um site que tinha a contagem regressiva de 31 dias, sendo a data final para o dia 19 de janeiro de 2023.

Sem Alfonso Herrera, Christian Chávez, Christopher von Uckermann, Dulce María, Anahí e Maite Perroni já fizeram duas apresentações no Rio de Janeiro e agora seguem para São Paulo. A banda fará mais seis shows, sendo duas no Estádio Morumbi, em 12 e 13 de novembro, e outras quatro no Allianz Parque, entre os dias 16 e 19 de novembro.

