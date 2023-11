Por que Alfonso Herrera não participa da turnê do RBD? Cantor revela motivo

Alfonso Herrera justificou decisão de não participar da turnê de retorno do RBD, que conta com seis shows no Brasil

Os membros do RBD chegaram com estilo para suas seis apresentações da Soy Rebelde Tour no Brasil. No entanto, a banda não está em sua formação original, já que Alfonso Herrera decidiu não participar do retorno do grupo. Entenda a seguir o motivo pelo qual ele decidiu ficar de fora dos shows.

"Eu geralmente nunca presto atenção a conteúdos que promovem coisas tão desagradáveis. Mas me parece importante expor algumas coisas que vêm de mim e não de uma invenção. Negar meu passado implica negar meu presente, dinheiro não é tudo e geralmente não motiva minhas decisões", escreveu Alfonso Herrera no X (antigo Twitter), no início deste ano .

O ator acrescentou ao dizer que sempre será grato pelo o que teve com o grupo, e pelo o que está por vir. Além disso, ele assegurou que sempre desejará o melhor para qualquer projeto de Rebelde que possa estar por vir e agradeceu o apoio dos colegas.

"Rebeldesignificou e ainda significa perseguir seus sonhos e ser consistente com o que você quer da vida, algo que eu tento todos os dias... às vezes, eu consigo e, às vezes, eu aprendo. E aos fãs minha eterna gratidão por tanto apoio e amor. Feliz 2023", concluiu.

O grupo anunciou o retorno do RBD em dezembro de 2022 em um vídeo postado pelos integrantes, que mostra cenas da novela e do reencontro deles. Além disso, também montrou um site que tinha a contagem regressiva de 31 dias, sendo a data final para o dia 19 de janeiro de 2023.

Sem Alfonso Herrera, Christian Chávez, Christopher von Uckermann, Dulce María, Anahí e Maite Perroni já fizeram duas apresentações no Rio de Janeiro e agora seguem para São Paulo. A banda fará mais seis shows, sendo duas no Estádio Morumbi, em 12 e 13 de novembro, e outras quatro no Allianz Parque, entre os dias 16 e 19 de novembro.

CONFIRA VÍDEOS DO PRIMEIRO SHOW DO RBD NO BRASIL: