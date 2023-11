Christian Chávez defende comunidade LGBTQIA+ em show do RBD: 'Homossexualidade não é pecado'

Em primeiro show da Soy Rebelde Tour no Brasil, Christian Chávez ainda se declarou para os fãs brasileiros

Christian Chávez (40), cantor do grupo RBD, aproveitou o primeiro show da banda no Brasil para defender a comunidade LGBTQIA+. Visivelmente emocionado com o público, ele se declarou aos fãs brasileiros e afirmou: "Homossexualidade não é pecado".

"Homossexualidade não é pecado. HIV positivo não é pecado. Você merece ser quem você quer. Você se ama. Você se respeita. E se alguém não quiser, que se f.", começou Christian Chávez . "Brasil eu te amo, c. Muito, muito", completou o artista que foi ovacionado pela plateia.

O show contou com diversas celebridades na plateia. Nomes como Camilla de Lucas, Brunna Gonçalves, Larissa Manoela, André Luiz Frambach, Bruna Griphao e Pocah estiveram presentes na apresentação. Pocah, inclusive, rebateu críticas por ter ido ao evento.

O grupo musical fez sua primeira apresentação da Soy Rebelde Tour no Brasil nesta quinta-feira, 9, no Estádio Olímpico Nilton Santos, do Rio de Janeiro. A banda fará uma nova apresentação na cidade carioca nesta sexta-feira, 10.

Em seguida, Christian Chávez, Christopher von Uckermann, Dulce María, Anahí e Maite Perroni seguem para São Paulo. A banda fará mais seis apresentações, sendo duas no Estádio Morumbi, em 12 e 13 de novembro, e outras quatro no Allianz Parque, entre os dias 16 e 19 de novembro.

Antes da primeira apresentação do grupo, o artista aproveitou a quinta-feira, 8, no Rio de Janeiro. Christian Chávez decidiu mostrar que já está no país em grande estilo e publicou novos cliques que fizeram seus fãs irem à loucura.

De sunga estampada no limite, o mexicano exibiu seu tanquinho definido enquanto aproveitava para renovar o seu bronzeado na piscina. Com boné e óculos escuros, o artista fez um grande espetáculo para anunciar sua chegada ao Brasil, sem sequer dizer nada da legenda da publicação.

