Dulce María abre o coração e fala sobre maternidade e carreira

Dulce María volta ao país para turnê ao lado do RBD e reflete sobre maturidade, família e amor: ‘Sou eternamente agradecida ao público do Brasil’

Desde o último final de semana de agosto, Dulce María (37) se viu mergulhada em uma rotina que há 15 anos não enfrentava: encarar uma turnê ao lado de quatro dos cinco integrantes do RBD, grupo que consagrou mundialmente a cantora mexicana nos anos 2000 e é originário da novela Rebelde, exibida no México entre 2004 e 2006 e no Brasil entre 2005 e 2006. A aguardada turnê, intitulada Soy Rebelde Tour, tem mexido com o sentimento de nostalgia dos fãs e, claro, da estrela mexicana que, agora, vive nova fase na vida pessoal. Hoje, Dulce concilia os palcos com a criação da pequena María Paula (2), da relação com o produtor cinematográfico Paco Álvarez (48). Somada a tudo isso, uma dose extra de maturidade e empoderamento que ecoa na voz e nas ações da estrela!

Em contagem regressiva para desembarcar no Brasil — a banda fará maratona de shows no Rio de

Janeiro e São Paulo, todos com ingressos esgotados —, a cantora falou com exclusividade a CARAS sobre a importância da família em sua vida e fez um balanço entre o passado e o presente de sua meteórica carreira. “É impressionante e isso me faz dar conta de quanto tempo passou”, diz Dulce ao ser questionada sobre a presença da filha nos bastidores dos shows.

Para ela, a experiência se torna ainda maior quando percebe que Anahí (40) e Maite Perroni (40), companheiras de banda e novela, também voltaram para a turnê com filhos. A eterna Mia da trama teen é mãe de Manuel (6) e Emiliano (3). Já a intérprete de Lupita deu à luz Lia em julho deste ano. “Há algo que une nós três que é maior que tudo isso, que é o amor de mãe. A ternura me mata quando vejo momentos em que María Paula está com o Manu, que é superlindo, superprotetor. Emiliano é um grude e María Paula ama Lia, sempre pergunta por ela e quer abraçá-la, cuidar”, diz ela, cuja amizade com as meninas agora é reforçada pela relação entre as crianças.

Apesar de o trio vivenciar diferentes etapas da maternidade, para Dulce, o retornar aos palcos com a missão de mamãe traz ainda mais empatia entre elas. “A força, o sacrifício, a vontade, o amor e a entrega que colocamos é também uma mensagem bonita para todas as mulheres que, muito além

de nos compararem, precisam unir forças, saber que todas somos valiosas muito além do físico”, avalia.

E a maternidade, de fato, parece ter transformado a estrela. Para ela, a sensação de subir ao palco e levar María Paula junto é, em suas palavras, “como subir ao mundo”. “É uma conquista pessoal, mas é um amor tão grande que é como dividir com todos que estão comigo nos momentos tristes, bonitos, alegres, estar sempre dividindo coisas particulares que custaram tanto para a gente construir, ter uma estadia emocional, uma família, filhos, tudo isso precisa de tempo e energia para ser construído”, destaca a artista.

Em um episódio recente durante a turnê, por exemplo, Dulce recorda que estava ao lado de Maite em uma viagem de avião do México para Los Angeles, nos Estados Unidos, enquanto ambas seguravam as filhas no colo. María Paula, na ocasião, não parava de falar e brincar, cena que a estrela confessa que ficará para sempre na memória como um momento de interação e troca ao lado da companheira do RBD. “Estávamos com nossos passaportes para entrarmos no país, na imigração. María Paula fugia de mim e a Maite com a bebê no colo, aí eu pensava ‘como as coisas mudaram’”, relembra ela.

Além das cantoras, Dulce volta a dividir holofotes com Christian Chavez (40) e Christopher von Uckermann (37), outros dois integrantes do RBD. Embora os rapazes ainda não tenham se tornado papais, ela afirma que a convivência com as crianças é tão amorosa quanto a das colegas de banda. “É até mais difícil, porque eles já sabem que se um bebê ou uma criança grita, corre ou não para de chorar, entendem que é assim e têm que apoiar a mãe em vez de pedirem para se calar. Eles também precisam ser muito pacientes com isso. Mas a verdade é que todos nos apoiamos e estamos de mãos dadas quando se trata de nos unirmos. E é muito bonito quando pensamos como passou o tempo! Eu, quando os vejo assim, é muito forte”, avalia ela.

A expectativa de se apresentar no Brasil é enorme entre todos da banda, em especial para Dulce María, que se apaixonou pelo País em outras visitas. A primeira vez que o RBD veio para cá foi no início de 2006, quando a banda já começava a estourar por aqui por conta do sucesso da novela exibida pelo SBT. Para se ter ideia, naquele ano, Nuestro Amor, o segundo álbum do grupo, estava entre os 20 mais vendidos. “Sempre serei eternamente agradecida com todo mundo do Brasil, com toda a geração Rebelde, por todo o amor que sempre me deram. Agradeço, isso ficará para sempre no meu coração”, se emociona Dulce ao falar dos fãs brasileiros. Essa, aliás, é uma turnê de despedida, já que todos eles construíram projetos profissionais e pessoais de forma independente. “A intenção é encerrar um ciclo e dar esse último adeus ao público. Isso é o que planejamos agora e sempre. Amo fazer música, adoro escrever, adoro comunicar e ver como a música ultrapassa fronteiras e ideologias”., O último show será em dezembro, no Estadio Azteca, na Cidade do México.

A cantora ainda confessa que, o amor dos fãs de todo o mundo foi essencial para ajudá-la a se levantar. “Um amor que será para sempre, independentemente do cenário, um amor que vai existir sempre em meu coração e que tratarei sempre de dar músicas como presentes para seguir perto de todos que formam parte dessa história. Assim como fazemos parte da história do público, o público faz parte de minha história. Está escrito na minha história e no coração de cada um que me entregou o seu.”

FOTOS: URIEL SANTANA; BELEZA: VICENTE MONTOYA, MOCTEZUMA MONTOYA E GERALDO MALDONADO; STYLIST: ROBERTO COSS; PRODUÇÃO EXECUTIVA: ARIEL QUIRINO; ASSESSORIA DE IMPRENSA: ARIEL QUIRINO