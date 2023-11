Pocah rebate críticas após show do RBD: ‘Quem dispensaria?’

Pocah faz declaração após fãs do RBD vaiarem os famosos em área privilegiada no show do grupo no Rio de Janeiro

A cantora Pocah reagiu ao ver que fãs do grupo RBD vaiaram os famosos que estavam em uma área privilegiada no show que aconteceu no Rio de Janeiro na noite de quinta-feira, 9. Os famosos convidados ficaram uma área perto do palco e Pocah estava entre eles. Ao ver a repercussão, ela decidiu se pronunciar e contou que é fã há muito tempo e não iria perder a oportunidade de vê-los de perto ao receber o convite.

"Eu nem ia falar nada porque quem me acompanha aqui sabe o quanto sou fã de RBD. Zero novidade!

Quando o RBD veio ao Brasil em 2006 eu ouvi da minha mãe que ou eu ia no show ou a gente comeria. Essa era a minha realidade! Mas eu não parei de sonhar e lutei muito pra hoje com 18 anos sendo fã da banda", disse ela.

E completou: "Meu trabalho me trouxe a chance de ter esse tal “privilégio” em ser convidada pra assistir o show de pertinho ( e quem dispensaria? ) e é isso, o show foi LINDO! Realizei um sonho e vou levar o dia de ontem pra sempre comigo".

Além disso, vale lembrar que Pocah foi de mototáxi para o show. Ela e a atriz Bruna Griphao ficaram presas no trânsito do Rio de Janeiro e tiveram a ideia de usar o mototáxi para chegarem mais rápido ao local do show. E a ideia deu certo.

Por que a Pocah não usa aliança?

A cantora e ex-BBB Pocah revelou que não usa uma aliança de compromisso junto com seu noivo, Ronan Souza, e contou o motivo inusitado. Ela contou que tirou o anel um dia para fazer um ensaio fotográfico e nunca mais colocou de volta.

“Muita gente pergunta por que eu não uso aliança. E é porque teve um dia que fiz um ensaio fotográfico, tirei para não aparecer nas fotos e nunca mais botei. Nem sei onde pus (risos). O importante é que Ronan está sempre aqui comigo. Minha relação não é da internet”, disse ela na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

Além disso, ela contou que não tem urgência de oficializar o casamento com o amado. “Eu já me considero casada! Moramos juntos há um tempo. Algumas vezes, ao responder mensagens do Instagram, vejo algumas pessoas curiosas sobre meu relacionamento. Meu marido não é exposto ali. Aparece de vez em quando”, afirmou.