Pocah revela motivo para não usar aliança de compromisso com o noivo

Pocah dispensa aliança de compromisso e conta o motivo inusitado para ter dispensado o item

A cantora e ex-BBB Pocah revelou que não usa uma aliança de compromisso junto com seu noivo, Ronan Souza, e contou o motivo inusitado. Ela contou que tirou o anel um dia para fazer um ensaio fotográfico e nunca mais colocou de volta.

“Muita gente pergunta por que eu não uso aliança. E é porque teve um dia que fiz um ensaio fotográfico, tirei para não aparecer nas fotos e nunca mais botei. Nem sei onde pus (risos). O importante é que Ronan está sempre aqui comigo. Minha relação não é da internet”, disse ela na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

Além disso, ela contou que não tem urgência de oficializar o casamento com o amado. “Eu já me considero casada! Moramos juntos há um tempo. Algumas vezes, ao responder mensagens do Instagram, vejo algumas pessoas curiosas sobre meu relacionamento. Meu marido não é exposto ali. Aparece de vez em quando”, afirmou.

Pocah exibe boa forma em foto de biquíni

Há pouco tempo, a cantora Pocah aproveitou o sol escaldante do Rio de Janeiro para renovar seu bronzeado e de quebra, também levou seus mais de 15 milhões de seguidores à loucura ao compartilhar um clique de costas. A cantora exibiu seu bumbum empinado enquanto usava somente um biquíni preto fininho e deixou todos babando.

No clique, Pocah ostenta os longos cabelos escuros molhados após um banho de mar. Além de evidenciar o bumbum GG, a funkeira também ostentou a cintura fininha e a beleza natural em seu perfil. Para legendar o registro e provocar os fãs, ela usou a letra de uma de suas músicas: “Prova que me ama”, escreveu a cantora.