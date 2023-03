De biquíni fininho, Pocah exibe bumbum GG e provoca: “Prova”

Na praia, Pocah deixou os seguidores malucos ao posar de costas: “Quanta abundância”

Pocah (28) aproveitou o sol escaldante do Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 03, para renovar seu bronzeado e de quebra, também levou seus mais de 15 milhões de seguidores à loucura ao compartilhar um clique de costas. A cantora exibiu seu bumbum empinado enquanto usava somente um biquíni preto fininho e deixou todos babando.

No clique, Pocah ostenta os longos cabelos escuros molhados após um banho de mar. Além de evidenciar o bumbum GG, a funkeira também ostentou a cintura fininha e a beleza natural em seu perfil. Para legendar o registro e provocar os fãs, ela usou a letra de uma de suas músicas: “Prova que me ama”, escreveu a cantora.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por POCAH (@pocah)

Não faltaram comentários exaltando a ex-BBB na publicação ousada: “Que isso dona, Pocah?”, brincou a atriz Giovanna Lancellotti (29). “Quanta abundância”, exaltou um seguidor com um emoji babando. “A mulher não tem defeito, é incrível", elogiou uma terceira. “Uma deusa, muito linda”, disse mais um. “Beleza de outro mundo”, comentou outro.

Com fantasia futurista, Pocah exibe bumbum GG e decotão marcado

Durante o Carnaval, Pocah também elevou a temperatura da web ao revelar o look que elegeu para um de seus blocos no Rio de Janeiro. Com um look ousado e todo prateado, a cantora surgiu no maior estilo futurista e exibiu o corpão cobrindo apenas o necessário, com uma calcinha fio-dental e um top decotado que quase mostrou demais.

Além das peças que deixaram seu bumbum empinado e o decote ousado nos seios, Pocah também apostou em acessórios prateados como uma luva, botas e óculos escuros para carregar ainda mais o look. Por fim, a produção foi finalizada com o cabelo trançado de maneira bem diferente para combinar com o tema de metaverso. Confira aqui os registros de Pocah!