Com fantasia futurista, Pocah coloca bumbum GG e decotão marcado para jogo

A cantora Pocah (28) surgiu arrasadora para o seu bloco nesta sexta-feira, 17, no Rio de Janeiro. Para comandar a folia, a ex-BBB não economizou no brilho e apostou em um look todo prateado com uma pegada futurista.

Cobrindo apenas o necessário ao colocar uma espécie de calcinha fio-dental e um top decotado, a funkeira esbanjou seu corpaço escultural com estilo e atitude.

Além das peças, Pocah colocou acessórios prateados como uma luva, botas e óculos escuros. O cabelo foi trançado de maneira bem diferente para combinar com o tema de metaverso.

Em sua rede social, a artista compartilhou um vídeo se exibindo a fantasia nada discreta para sua apresentação. "Até parece eu mas hoje o comando é com a POHC. Já escolheu quem você vai ser essa noite no @blocodapocah?", disse ela.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a famosa de elogios. "Simplesmente a maior", enalteceram os fãs. "Linda", escreveram outros.

Fotos: Carlos Santtos/ Agnews

Pocah é traída por fantasia em ensaio de Carnaval

A cantora Pocah passou por uma situação inesperada durante o ensaio técnico da escola de samba Grande Rio na noite do último domingo, 12. A estrela foi traída porsua fantasia ousada. O top do look saiu do lugar enquanto ela sambava pela Marquês de Sapucaí e a artista mostrou demais.

Pocah foi vista lidando com o top enquanto sambava na avenida do samba. Ela acabou revelando que usou um protetor adesivo nos seios para proteger a sua intimidade em casos de problema com o look.

Mesmo com a situação inesperada, a cantora não perdeu o rebolado e manteve o bom humor durante todo o desfile.

Recentemente, Pocah contou sobre a sua alegria de celebrar o Carnaval. “Nada empodera mais uma mulher do que outra. Carnaval é um período onde não existem limites na moda e a gente pode e deve extrapolar na fantasia”, ressalta.

Inclusive, ela contou sobre a rotina de preparação para brilhar na Sapucaí. “Precisa ter um pouquinho de jogo de cintura e muita organização, mas eu consigo dar conta. Treino durante todo o ano por conta das apresentações e principalmente no carnaval, diminuo o consumo de doces e guloseimas. A minha agenda de shows é noturna, enquanto a minha rotina como mãe é diurna. Também tenho uma rede de apoio tanto pessoal quanto profissional que me ajuda ao máximo para ficar confortável”, disse ela.