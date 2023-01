Pocah fala sobre preparação para o carnaval e revela sonho de casar e ser mãe novamente

Pocah está pronta para um 2023 cheio de emoções (na expectativa para mais um filho!), como conta em entrevista à CARAS

Com um fim de ano movimentado por parcerias de sucesso, entre elas com “Barbie” e “Avisa Lá”, Pocah (28) inicia 2023 em clima de carnaval. A cantora lançou os ensaios de seu bloco, no último dia 07, no Rio de Janeiro. O show com banda ao vivo contou com participações especiais, como a de Kevin o Cris (25), além de diversos hits que sacodem o público.

Em entrevista à CARAS Digital, Pocah explicou que ter seu próprio bloco de carnaval “sempre foi um sonho” e que já iniciou seus ensaios porque quer estar “com a folia no sangue”. É o terceiro ano da atração, que também tem edições em São Paulo e para ela, “vê-lo crescer a cada edição é pura gratidão”.

A ligação de Pocah com o carnaval vem desde a infância. “É uma época do ano muito querida para mim. Eu tenho memórias da infância e da adolescência pulando com as minhas amigas em vários blocos. Então, agora poder ter um meu, onde as pessoas possam criar as memórias delas em um ambiente onde eu lidero a festa, é muito incrível”, diz a cantora.

No seu processo criativo e preparação para o bloco, Pocah busca na preparação de seu figurino, inspiração em outras mulheres que fizeram carreira na música. Entre elas, Nicki Minaj (40), Cardi B (30) e Doja Cat (27). “Nada empodera mais uma mulher do que outra. Carnaval é um período onde não existem limites na moda e a gente pode e deve extrapolar na fantasia”, ressalta.

Pocah conta que, em meio à rotina agitada, faz questão de manter os treinos físicos para aguentar a intensidade dos compromissos, entre eles, com a maternidade.

“Precisa ter um pouquinho de jogo de cintura e muita organização, mas eu consigo dar conta. Treino durante todo o ano por conta das apresentações e principalmente no carnaval, diminuo o consumo de doces e guloseimas. A minha agenda de shows é noturna, enquanto a minha rotina como mãe é diurna. Também tenho uma rede de apoio tanto pessoal quanto profissional que me ajuda ao máximo para ficar confortável”.

A cantora tem outros planos para este ano. Ela quer se casar oficialmente com Ronan Souza. Os dois ficaram noivos logo após a saída dela do BBB 21.

“Quero me casar. Não temos nada concreto ainda, mas nos parece o momento certo. Somos oficialmente noivos, mas, como moramos juntos, vivemos uma vida de casados. Inclusive a música "Não Sai Da Minha Mente" é sobre o meu relacionamento com ele. Estou vivendo uma fase muito boa. Estou feliz na minha vida. Isso reflete diretamente no tipo de música que eu crio. Ele me apoia muito também, o que faz toda diferença”.

Além do casamento, ela comenta que o casal pretende ter um filho em 2023.

“Quero promover a Vitória à irmã mais velha e espero que os planos de Deus coincidam com os meus. Eu amo ser mãe, acho que o papel mais importante da minha vida é a maternidade. Então tenho esse desejo de experimentar tudo isso mais uma vez”.

Vitória é fruto de um relacionamento anterior de Pocah. A menina completa sete anos de idade em fevereiro. A cantora também revelou à CARAS, detalhes sobre a criação da filha.

“Eu tento ao máximo mostrar por palavras ou atitudes, que a mãe dela está com ela para absolutamente tudo o que ela precisar. Através de palavras e ações, mostro também a importância de ser uma mulher independente, empoderada, forte, resiliente... de ser persistente com os seus sonhos e jamais se deixar abater ou esquecer de quem se é. O maior exemplo vem de casa. Eu quero que a minha filha cresça sabendo do poder e potencial dela".