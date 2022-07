Pocah relembra 3 anos de namoro com Ronan Souza: “Era só uma ficada”

A cantora Pocah celebrou seus 3 anos de namoro com um vídeo romântico relembrando seu relacionamento com Ronan Souza

Nesta quinta-feira, 7, Pocah (24) e seu namorado Ronan Souza (27) celebram 3 anos de namoro! Em seu Instagram, a cantora publicou um vídeo romântico para comemorar a data.

No início do clipe, Pocah e Ronan apareciam no início do namoro, e a artista escreveu: “Era só uma ficada”.

Logo após, o casal aparecia comemorando os três anos de namoro. “3 anos depois... te amo, amor”, escreveu a ex-BBB na legenda.

A participante do BBB 21 ainda se declarou na legenda da postagem: “Minha vida, tô pronta pra viver com você até a eternidade. Eu te amo MUITO! E viva a nós”. O namorado de Pocah comentou na publicação e escreveu: “Te amo para sempre”.

