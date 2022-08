Pocah anuncia música em parceria com os rappers BIN e Lionel: ''Não sai da minha mente''

Apostando no afrobeat, Pocah anuncia nova parceria com os rappers BIN e Lionel com letra que retrata "um encontro romântico e sensual"

Atualmente, a cantora Pocah (27) é um dos maiores nomes femininos dentro do mercado musical brasileiro. A carioca se tornou referência e acumula hits nas paradas musicais, com clipes super produzidos e muita dança.

Agora, a ex-BBB mergulha em um outro gênero musical: o afrobeat pop. O single Não Sai Da Minha Mente conta com a participação dos rappers BIN e Lionel, artistas consagrados no trap, e estará disponível em todos os tocadores digitais às 21h da próxima quinta-feira, 18 de agosto, com clipe no YouTube marcado para estrear na sexta-feira, dia 19, aos 12hrs.

A música tem a presença marcante do beat envolvente do trap, assinado pelo renomado produtor Ajaxx, que está por trás de sucessos do L7NNON e do MC Poze do Rodo. A letra narra uma história de um encontro romântico e sensual entre um casal, que ficou na memória: "Só diz pra mim se você não me quer / Tava pensando em ser tua mulher / Seu corpo tão quente, roupa da Fendi, tu com a minha corrente / Não sai da minha mente".

Na produção audiovisual, Pocah, Bin e Lionel são rodeados por luzes e arranjos florais que contribuem para uma atmosfera de intimidade e paixão. Com cores fortes, em um ambiente pós apocalíptico, os artistas rimam em um clima de sedução e de muita sintonia.

Confira a capa oficial da música 'Não Sai da Minha Mente':