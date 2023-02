Pocah é traída pela fantasia em ensaio de carnaval e mostra demais

Pocah revela truque para esconder sua intimidade ao usar fantasia ousada em ensaio de escola de samba para o carnaval de 2023

A cantora Pocah (28) passou por uma situação inesperada durante o ensaio técnico da escola de samba Grande Rio na noite do último domingo, 12. A estrela foi traída porsua fantasia ousada. O top do look saiu do lugar enquanto ela sambava pela Marquês de Sapucaí e a artista mostrou demais.

Pocah foi vista lidando com o top enquanto sambava na avenida do samba. Ela acabou revelando que usou um protetor adesivo nos seios para proteger a sua intimidade em casos de perrengue com o look.

Mesmo com a situação inesperada, a cantora não perdeu o rebolado e manteve o bom humor durante todo o desfile.

Recentemente, Pocah contou sobre a sua alegria de celebrar o carnaval. “Nada empodera mais uma mulher do que outra. Carnaval é um período onde não existem limites na moda e a gente pode e deve extrapolar na fantasia”, ressalta.

Inclusive, ela contou sobre a rotina de preparação para brilhar na Sapucaí. “Precisa ter um pouquinho de jogo de cintura e muita organização, mas eu consigo dar conta. Treino durante todo o ano por conta das apresentações e principalmente no carnaval, diminuo o consumo de doces e guloseimas. A minha agenda de shows é noturna, enquanto a minha rotina como mãe é diurna. Também tenho uma rede de apoio tanto pessoal quanto profissional que me ajuda ao máximo para ficar confortável”, disse ela.

Fotos: Daniel Pinheiro/AgNews