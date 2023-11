Maite Perroni compartilha mensagem de força: 'Somos família, Brasil'

A Caras Brasil esteve presente no show do RBD no Rio de Janeiro; durante performance, Maite Perroni falou sobre batalhas internas

Maite Perroni (40) animou os fãs brasileiros com sua performance no primeiro show da Soy Rebelde Tour no Rio de Janeiro, na última quinta-feira, 9. Durante a apresentação do RBD, a cantora se declarou para a cidade, falou sobre batalhas internas e compartilhou mensagem de força: "Somos família, Brasil".

"Obrigada a vocês! Nunca pensei que podia voltar a começar! Porque quando a vida nos põe à prova, às vezes vivemos batalhas internas. Quando temos tanto amor, não podemos duvidá-lo! E vocês nos deram as únicas coisas que faltavam a cada um de nós: amor, força e liberdade! Somos família, Brasil! Obrigada por me ensinarem que podemos voltar a começar!", compartilhou Maite Perroni , integrante original do RBD que deu show nos palcos do Estádio Olímpico Nilton Santos, ao lado dos colegas de grupo Christian Chávez, Christopher von Uckermann, Dulce María e Anahí .

Com mais uma performance do grupo no Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 10, os integrantes do RBD devem seguir com a turnê para São Paulo com mais seis datas marcadas de shows. Nos dias 12 e 13 de novembro, os artistas se apresentam no Estádio Morumbi e, nos dias 16, 17, 18 e 19 de novembro, no Allianz Parque.

