Dulce Maria revela como foi cantar única música em espanhol gravada por Marília Mendonça: 'História'

Em entrevista à Rolling Stone Brasil, Dulce Maria relembrou a parceria com Marília Mendonça; a música foi a única em espanhol gravada pela sertaneja

Dulce Maria (37) revelou como foi cantar a única música em espanhol gravada por Marília Mendonça (1995-2021). A cantora e compositora está fazendo sucesso com a turnê Soy Rebelde Tour 2023. O reencontro dos integrantes do grupo RBD está sendo realizada esse ano e movimentando as redes sociais e causando um sucesso mundial. Em entrevista para a Rolling Stone Brasil, ela falou sobre a canção gravada com a sertaneja e lançada um mês após sua morte. "História", disparou a artista.

O grupo RBD vai se apresentar em breve no Rio de Janeiro e também em São Paulo, onde possuem o maior número de fãs e são considerados verdadeiros fenômenos. A ruiva reforçou o carinho que sente pelo Brasil e relembrou a parceria com Marília Mendonça.

Um mês após a morte da brasileira, a música intitulada de Amigos Con Derechos foi lançada e causou a comoção os fãs da goiana. Foi a única canção em espanhol gravada pela mãe do Leo em sua carreira. "Ter cantado com ela pra mim foi uma honra, ter conhecido ela. Ainda que sem conhecê-la fisicamente, conhecer sua história, cantar em espanhol com ela", declarou Dulce Maria com exclusividade para Rolling Stone Brasil. Marília, conhecida como Rainha da Sofrência e referência no sertanejo, foi vítima de um acidente aéreo em novembro de 2021 em Piedade de Caratinga (MG).

Além da parceria com a sertaneja, Dulce Maria também já gravou uma nova versão de Ela Tá Movimentando, dueto com Kevin o Chris, um funkeiro carioca renomado. "Tive a grande honra e o prazer de cantar com Kevin o Chris. É uma loucura e eu adoro que estejam funcionando as músicas colombianas, mexicanas, brasileira, de muitos estilos", afirmou ela. A ruiva também falou sobre o carinho que sente pelo país. "Brasil é como uma casa, uma família. É algo muito intenso!".

Sobre a turnê com Maite Perroni, Christian Chávez, Anahí e Christopher Uckermann, ela disparou: "A intenção é encerrar um ciclo e dar esse último adeus ao público. Isso é o que planejamos agora e sempre. Amo fazer música, adoro escrever, adoro comunicar e ver como a música ultrapassa fronteiras e ideologias". Alfonso Herrera não aceitou participar da despedida.