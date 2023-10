Marília Mendonça: O que os investigadores falaram sobre o acidente?

O que significa a acusação de negligência e imprudência por parte dos pilotos no acidente de Marília Mendonça?

Nesta quarta-feira, 4, a Polícia Civil de Minas Gerais revelou qual foi a conclusão do inquérito sobre a responsabilidade do acidente de avião que causou a morte da cantora Marília Mendonça em 2021. A equipe de investigadores concluiu que houve imprudência e negligência dos pilotos da aeronave naquele dia. Assim, a responsabilidade do acidente foi atribuída ao piloto e ao copiloto, mas foi solicitado o arquivamento do caso porque os dois também morreram no acidente. Saiba o que significa o resultado da investigação:

Os investigadores do inquérito informaram que houve homícidio culposo triplamente qualificado e revelaram detalhes sobre como chegaram a essa conclusão. Na coletiva de imprensa, os investigadores revelaram que os pilotos saíram da zona de proteção do aeródromo onde iriam pousar e que não conheciam o local e não entraram em contato com outros profissionais para receber informações sobre a região antes do início do voo.

"Ficou comprovado que essa perna foi alongada em 1,5 milha náutica. Ele saiu da zona de proteção 1,5 milha náutica. Ele alongou a perna base da aproximação e fez a curva base e, no retorno, na fase de aproximação, vieram a colidir na linha de transmissão. Isso resultou no ato de imprudência. Já o ato de negligência foi a falha na análise prospectiva, na questão do plano de voo. Eles não tomaram ciência das cartas que previam a linha de transmissão da Cemig, bem como não seguiram os procedimentos padrões operacionais previstos para a aeronave", informaram, de acordo com o site do Jornal O Globo.

Como os pilotos não se informaram sobre os arredores do aeródromo, eles não ficaram sabendo sobre os cabos de energia, nos quais colidiram antes do pouso e que ocasionou na queda da aeronave em uma cachoeira. "Os manuais de procedimentos operacionais padrões da aeronave previam que o piloto deveria fazer o levantamento da existência de possíveis obstáculos nas proximidades. Caso os pilotos não tivessem tido a oportunidade de fazer esse levantamento, o manual previa um voo em passagem baixa para fazer esse levantamento no momento da aproximação", afirmou.

A investigação ainda descartou a possibilidade de falha mecânica, mal súbito dos pilotos ou outra causa para o acidente. Assim, os pilotos teriam feito uma avaliação inadequada do voo durante a aproximação do aeródromo.

Como foi o acidente de Marília Mendonça?

O acidente de avião aconteceu no dia 5 de novembro de 2021 e tirou a vida da cantora Marília Mendonça, de outras duas pessoas de sua equipe, do piloto e do copiloto. A aeronave caiu em uma cachoeira de Piedade de Caratinga enquanto estava indo para o aeroporto de Caratinga, onde ela iria fazer um show naquela noite.

O avião atingiu o cabo de uma torre de distribuição e caiu na cachoeira logo depois. A investigação Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) descartou falha mecânica e apontou que aconteceu uma avaliação inadequada do piloto, já que os cabos estavam fora da zona de proteção do aeródromo.

Todos os ocupantes do avião morreram na hora em decorrência de politraumatismo contuso.