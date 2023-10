Dulce Maria abre o jogo sobre turnê do RBD no Brasil e despedida do grupo: 'Último adeus'

Em entrevista à Rolling Stone Brasil, Dulce Maria falou sobre encerrar um ciclo com a turnê do RBD

Dulce Maria (37) retorna aos palcos como integrante do RBD com a turnê da banda, que deve passar pelo Brasil em novembro deste ano. Em entrevista à Rolling Stone Brasil, a artista falou sobre encerrar um ciclo com os shows e abriu o jogo sobre a despedida do grupo: "Último adeus".

"A intenção é encerrar um ciclo e dar esse último adeus ao público. Isso é o que planejamos agora e sempre. Amo fazer música, adoro escrever, adoro comunicar e ver como a música ultrapassa fronteiras e ideologias", compartilhou Dulce Maria na entrevista, que se tornou a matéria mais lida do portal Rolling Stone Brasil em menos de uma hora.

Com a chegada da turnê do RBD ao Brasil em novembro, o grupo dobrou as datas no país de quatro para oito shows. Dulce Maria falou sobre a logística para tornar a passagem possível e ponderou sobre as expectativas dos fãs: "Sei que as pessoas esperariam que estivéssemos um ano inteiro em cada canto do Brasil, mas é muito difícil. Só de conseguirmos dobrar a logística para fazer a turnê de quatro meses e encaixar em nossas vidas".

"É muito complicado criar toda a logística para que isto seja possível. Realmente, todos estamos fazendo um grande esforço para fazer acontecer. Então, eu tento aproveitar, valorizar e levar no coração cada momento, cada cena e obviamente temos expectativa de entregar todo o amor e devolver tudo que nos deram: toda a gratidão por tudo que nos apoiaram", completou a estrela do RBD .

Leia também: Por que Luan Santana e Yasmin Brunet têm aparecido tanto juntos? Entenda