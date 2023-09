Dulce Maria empolga fãs ao levar a filha para palco do show do RBD

A cantora Dulce Maria levou os fãs à loucura ao levar a filha para o palco do show do RBD no Madison Square Garden

Durante o show do grupo RBD desta sexta-feira, 1º, no Madison Square Garden, em Nova York, nos Estados Unidos, a cantora Dulce Maria deixou os fãs eufóricos ao levar sua filha, Maria Paula, de dois anos, para o palco.

Enquanto apresentava a música 'Rebelde', a estrela mexicana pegou a herdeira no colo e mostrou o look que ela estava usando: um blazer com o símbolo da paz nas costas, uma homenagem às raízes da mãe e uma representação da mensagem que a artista promoveu durante toda sua carreira. A roupa da pequena ainda incluía franjas em strass nos ombros e uma estrela cintilante na frente.

Além de tocar o público do local, a presença marcante da pequena foi muito repercutida nas redes sociais. Tanto que o nome de Maria Paula chegou a figurar entre os tópicos mais comentados do Brasil no "X", o antigo "Twitter".

Essa não é a primeira vez que Dulce deixa os fãs empolgados durante a 'Soy Rebelde Tour'. Na última quinta-feira, 1º, a cantora enlouqueceu o estádio ao performar a música 'No Pares'. A canção traz uma mensagem de motivação sobre não desistir diante dos desafios e adversidades que surgem na vida, e contribuiu para deixar o momento ainda mais especial. A plateia presente na arena foi ao delírio com a apresentação, aplaudindo e ovacionando a artista, e ela não conteve a emoção.

Vale lembrar que Anahí, Dulce Maria, Maite Perroni, Christopher Uckermann e Christian Chávez estão em turnê mundial. Eles se reuniram após 15 anos do fim do grupo RBD. Em novembro, eles estarão no Brasil, e farão apresentações em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Confira:

