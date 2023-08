Dulce Maria, do RBD, muda o visual para turnê e deixa os fãs nostálgicos

Prestes a sair em turnê, a cantora Dulce Maria decidiu renovar o visual e os fãs vão à loucura com a nostalgia

Faltando menos de um mês para o início da Soy Rebelde Tour, turnê mundial do RBD, a cantora Dulce Maria decidiu mudar o visual para rodar o mundo novamente. A intérprete de Roberta Pardo na novela mexicana Rebelde, que deu origem ao grupo que ela integra, surpreendeu os fãs com nova cor de cabelo

Mas parece que a cor escolhida não é tão nova assim, hein? Afinal, Dulce está ruiva novamente! Nesta quinta-feira, 3, a artista compartilhou vídeo em seu Instagram mostrando as madeixas vermelhas, assim como sua personagem na novela de sucesso. "Não se pode voltar no tempo, mas podemos REVIVÊ-LO", escreveu a cantora na legenda da publicação.

A internet foi a loucura com a novidade, que deixou os fãs nostálgicos e colocou o nome de Dulce entre os assuntos do momento no Twitter. Os comentários do vídeo com a revelação da mudança foram invadidos por fãs surtando com a novidade.

"WOW!", disse sua colega de grupo, a cantora Anahí."EU TE AMO, ROBERTA PARDO REY", comentou a ex-BBB 23, Paula Freitas. "ELA ESTÁ MAIS DE VOLTA DO QUE NUNCA", disse fã. "Eu tô chocada", escreveu outra. "Agora sim, RBD está de volta", apontou seguidor. "Roberta vive!", celebrou outro. "Linda!", disse a atriz Larissa Manoela, em espanhol.

Confira a publicação:

Confira a publicação:

RBD no Brasil!

O RBD está de volta mais uma vez! O grupo originado da novela mexicana de sucesso Rebelde se reuniu novamente e irá rodar o mundo com uma turnê super especial. Anahí, Dulce Maria, Maite Perroni, Christopher von Uckermann e Christian Chávez farão mais de 50 shows com a Soy Rebelde Tour.

E o Brasil não ficou de fora dessa, viu? O país ganhou 8 datas especiais, com 2 shows no Rio de Janeiro e 6 em São Paulo. Os fãs ficaram tão ansiosos que os ingressos esgotaram bem rapidinho por aqui.

Recentemente, o grupo apareceu ensaiando juntos e se preparando para a turnê. No vídeo, os 5 integrantes deram o melhor de si e até surgiram caracterizados como seus personagens na novela. Dá só uma olhada:

Dá só uma olhada:

Confira as datas de apresentação do RBD no Brasil: