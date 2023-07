Cantores do RBD ensaiam juntos e iniciam contagem regressiva para turnê mundial

O grupo mexicano RBD iniciou contagem regressiva para turnê mundial, que passará pelo Brasil em novembro de 2023. Assista ao vídeo do ensaio!

Falta pouco para o RBD sair em turnê mundial e seus membros já estão contando os dias para colocar o pé na estrada. O grupo mexicano, nascido da novela Rebelde, iniciará a Soy Rebelde Tour no dia 25 de agosto de 2023, na cidade El Pasos, no estado do Texas nos Estados Unidos. E os ensaios estão a todo vapor!

Nesta sexta-feira, 28, o perfil oficial da turnê no Instagram compartilhou um pouco do preparativo dos shows com o público e iniciou uma contagem regressiva. "Hoje apenas 28 dias nos separam de alcançar este sonho!", escreveram, em espanhol, na legenda da publicação.

No vídeo, os membros do grupo aparecem dando tudo de si, com direito a muita dança e até mesmo usando o clássico uniforme da Elite Way School! Entre eles estavam: Anahí, Dulce Maria, Maite Perroni, Christopher von Uckermann e Christian Chávez.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Soy Rebelde Tour (@soyrebeldetour)

Sem a presença de Alfonso Herrera, intérprete de Miguel Arango na novela, a Soy Rebelde Tour passará pelo Brasil em novembro deste ano. Com oito datas, a turnê já está esgotada devido à alta demanda dos fãs. Confira o calendário completo de shows no país:

9 e 10 de novembro - Estádio Nilton Santos (Engenhão) - Rio de Janeiro

Estádio Nilton Santos (Engenhão) - Rio de Janeiro 12 e 13 de novembro - Estádio do Morumbi - São Paulo

Estádio do Morumbi - São Paulo 16, 17, 18 e 19 de novembro - Allianz Parque - São Paulo

Por que Afonso Herrera não faz mais parte do RBD?

Em janeiro de 2023, o ator Afonso Herrera abriu o jogo sobre o motivo de não participar da turnê do grupo RBD em 2023. Em seu Twitter, ele desabafou e jogou um balde de água fria nos fãs que ainda tinham esperança de uma reunião completa da banda com todos os seus membros.

"Eu geralmente nunca presto atenção a conteúdos que promovem coisas tão desagradáveis. Mas me parece importante expor algumas coisas que vêm de mim e não de uma invenção. Negar meu passado implica negar meu presente, dinheiro não é tudo e geralmente não motiva minhas decisões", escreveu Poncho no Twitter.

O ator complementa dizendo que sempre será grato pelo que ele teve e o que está por vir. Ele acrescentou que sempre desejará o melhor para qualquer projeto de Rebelde e agradeceu o apoio dos colegas.

"Rebelde significou e ainda significa perseguir seus sonhos e ser consistente com o que você quer da vida, algo que eu tento todos os dias... às vezes, eu consigo e, às vezes, eu aprendo. E aos fãs minha eterna gratidão por tanto apoio e amor. Feliz 2023", concluiu.