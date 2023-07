Ex-integrante do RBD, Maite Perroni revela o rosto de sua filha, Lía

Cantora e atriz Maite Perroni participa de entrevista e revela rosto de sua filha com Andrés Tovar

Nesta quarta-feira, 12, a internet foi pega de surpresa e morreu de amores após a cantora e ex-RBD, Maite Perroni, revelar o rosto de sua filha, Lía, fruto de seu relacionamento com o produtor de televisão, Andrés Tovar.

Posando para a capa da revista Quién, do México, o casal mostrou o rostinho da pequena que veio ao mundo há mais ou menos dois meses. Maite e Andrés ainda não tinham revelado muitos detalhes de Lía até o momento.

Na foto, a pequena aparece dormindo na maior paz do mundo, enquanto está no colo dos papais babões. Andrés olha de forma apaixonada para Maite, que dá aquele chamego no amado. Mesmo com a bebê tão nova, a cantora se prepara para estar na turnê Soy Rebelde, que começa em breve, com a reunião dos antigos integrantes da icônica banda.

Maite Perroni anuncia nascimento da primeira filha: "Amor incondicional"

No dia 16 de maio, Maite Perroni anunciou em suas redes sociais o nascimento de sua primeira filha, Lía. Prestes a retornar aos palcos em uma turnê de reunião com o grupo mexicano, Maite compartilhou a novidade pelas redes sociais. A artista elegeu uma foto em que ela e o marido aparecem segurando mãozinha da pequena: "Bem-vindas, noites mal dormidas, fraldas… Junto com nosso amor incondicional!”, ela se derreteu na legenda. A cantora ainda completou: “Você é a nossa maior benção. Amamos você, Lía!”. A cantora ainda adicionou uma cantiga de ninar com a canção 'Here Comes The Sun', dos Beatles, para anunciar a chegada da pequena em grande estilo.

Cantoras do RBD exibem os filhos em nova foto

Há poucos dias, Anahí compartilhou em suas redes sociais uma imagem inédita. A estrela surgiu ao lado das amigas Dulce Maria e Maite Perroni na nova fase das vidas delas. Anahi e Dulce surgiram com seus filhos no colo. Por sua vez, Maite posou com as mãos no barrigão de grávida.

Na legenda da imagem que comoveu os fãs, Anahí escreveu: “O que é para sempre nunca acaba. Se transforma, cresce e se torna invencível… Hoje somos muito mais fortes! Hoje nada nos para! Hoje somos um. Amo vocês com meu coração”.