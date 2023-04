Com os shows do RBD no Brasil, SBT decide reprisar a novela Rebelde

SBT vai reexibir a novela Rebelde, que foi sucesso no início dos anos 2000, após a notícia dos shows do grupo RBD no Brasil

O SBT deixou os fãs do grupo RBD radiantes nesta semana com uma novidade! De acordo com o site NaTelinha, a emissora de Silvio Santos confirmou que vai reprisar a novela Rebelde, que foi exibida entre 2004 e 2006.

Por enquanto, a data do início da reexibição da trama mexicana ainda não foi revelada, mas deve acontecer em breve. A novela foi um grande sucesso entre o público infanto-juvenil na época de sua exibição original.

Tanto que o grupo RBD, que foi criado dentro da novela, virou realidade e vai se apresentar no Brasil neste ano. Os cantores e atores Anahí, Dulce Maria, Maite Perroni, Christopher Uckermann e Christian Chávez vão iniciar uma turnê internacional nos próximos meses e estão vários shows esgotados no Brasil para o segundo semestre.

Cantoras do RBD exibem os filhos em nova foto

Há poucos dias, Anahícompartilhou em suas redes sociais uma imagem inédita. A estrela surgiu ao lado das amigas Dulce Maria e Maite Perroni na nova fase das vidas delas. Anahi e Dulce surgiram com seus filhos no colo. Por sua vez, Maite posou com as mãos no barrigão de grávida.

Na legenda da imagem que comoveu os fãs, Anahí escreveu: “O que é para sempre nunca acaba. Se transforma, cresce e se torna invencível… Hoje somos muito mais fortes! Hoje nada nos para! Hoje somos um. Amo vocês com meu coração”.