RBD Voltou: Anahí e Dulce María aparecem com filhos e Maite grávida em foto inédita

Anahí, Dulce María e Maite se reúnem e aparecem em foto juntas com filhos e barrigão, após anúncio de nova turnê do Rebeldes

Quem sente falta de Rebeldes? Os fãs foram à loucura quando nesta terça-feira, dia 24, Anahí compartilhou em suas redes sociais uma imagem inédita. Após o anúncio da turnê "Soy Rebelde", que movimentou os fãs do mundo todo e os deixou emocionados, a famosa voltou com outra imagem emocionante para quem acompanhou os atores por todos estes anos.

Na imagem divulgada pela página oficial da cantora Anahí, ela apareceu junto de Dulce María, ambas carregando seus respectivos filhos mais velhos no colo, e Maite Perroni ao lado com as mãos no barrigão de grávida.

Na legenda da imagem que comoveu os fãs, Anahí escreveu: “O que é para sempre nunca acaba. Se transforma, cresce e se torna invencível… Hoje somos muito mais fortes! Hoje nada nos para! Hoje somos um. Amo vocês com meu coração”.

Após 15 anos, Rebeldes volta com turnê e deixa fãs enlouquecidos

Os fãs da novela mexicana Rebeldes surtaram após o anúncio de uma nova turnê depois de quase 15 anos sem shows! Anahí, Dulce María, Maitê Perroni, Christopher Uckermann e Christian Chávez estarão de volta nos shows da turnê ‘Soy Rebelde Tour’ para uma despedida de vez do grupo e sua formação original!

Nas redes sociais, milhares de fãs se comoveram e já estão esperando o lançamento oficial dos ingressos. Muitos comentaram estarem esperando este evento há anos e estão felizes com a oportunidade de se despedir do grupo dos anos 2000.

Ao todo, serão 27 shows em várias cidades da América Laina. No Brasil, os espetáculos serão no dia 17 de novembro, no Allianz Parque, em São Paulo e o outro no dia 19, no Estádio Nilton Santos Engenhão, no Rio de Janeiro. Para quem é do banco BRB já é possível adquirir seus ingressos que estão disponíveis, os demais terão de esperar até esta sexta-feira, 27, e adquiri-los pelo site do Eventim.